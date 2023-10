Zeleszkij: Az ukrán győzelem az EU-val való együttműködéstől függ

Az Oroszországgal szembeni ukrán győzelem az Európai Unióval való együttműködéstől függ – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Kijevben összegyűlt uniós külügyminisztereknek.

A Sky News beszámolójából az is kiderült, hogy a találkozón az is elangzott, Kijev reméli, hogy teljesíteni tudja az EU-hoz való csatlakozáshoz szükséges kritériumokat. Az ukrán elnök felidézte, hogy a tavaly februárban kezdődött invázió óta nagymértékben támaszkodik a nyugati katonai segítségre.

„Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna és az egész szabad világ képes megnyerni ezt az összecsapást.

De győzelmünk közvetlenül az önökkel való együttműködésünkön múlik”

– hangoztatta Zelenszkij a minisztereknek.

Fontos a légvédelem megerősítése

Az eseményen a politikus arról is beszélt, „nagyon fontos, hogy a tél előtt maximálisan megerősítsük Ukrajna légvédelmét. Az eddig megkapott rendszerek, mint például a Patriot, az IRIS-T, a NASAMS és mások már most is pozitív szerepet játszanak és életeket mentenek” – hangzott el.

