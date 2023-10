Kijevben gyűlnek össze uniós külügyminiszterek, lesz miről egyeztetniük

Az Euractiv arról ír: informális találkozót tartanak uniós külügyminiszterek Kijevben hétfőn. Mint a lap hangsúlyozza: ez az első alkalom, hogy EU-s külügyminiszterek egy Unión kívüli országban, sőt, egy háborúban álló országban találkoznak.

Elmondta Borrell, mitől függ a támogatásuk

Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője Kijevben azt nyilatkozta:

„A támogatásunk nem attól függ, hogyan alakul a háború a következő napokban vagy hetekben”.

Hozzátette: „Nézzük meg, mi fog történni az Egyesült Államokban, de a mi részünkről folytatjuk és növeljük a támogatásunkat”. Borrell elmondta azt is: „Állandó és strukturális támogatást kell nyújtanunk, mert Európa egzisztenciális fenyegetésével kell szembenéznünk”. Az EU-s vezető szerint Európa tovább növeli katonai támogatását Ukrajna felé, miután az amerikai kongresszus korlátozta Kijev finanszírozását a hétvégén. Kitért arra is: „Ukrajna továbbra is a Világ Élelmiszerprogram (World Food Program) legnagyobb gabonabeszállítója, és ez még egy ok Ukrajna további támogatására”.

A kijevi találkozón téma lesz Ukrajna EU-integrációja, a katonai segítségnyújtás és az Oroszország elleni szankciók további szigorítása. Az eseményen az Európai Bizottság részéről részt vesz Várhelyi Olivér, az EU bővítésért felelős biztosa is.

Emlékezetes: Az Európai Bizottság októberben fog kiadni jelentést a bővítési tárgyalások alakulásáról.

Ukrajna pár nappal az orosz támadás megindulása után adta be EU-tagsági kérelmét,

és pár hónappal később meg is kapta a tagjelölti státuszt. Az EU-tagállamok vezetői decemberben dönthetnek arról, hogy megnyitják-e a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és esetleg Moldovával is.

Nyitókép: illusztráció, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij korábbi találkozója (MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóhivatal)