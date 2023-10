„Schaerbeek egyike Brüsszel legrosszabb közbiztonsággal rendelkező s a modernkori népvándorlással leginkább sújtott negyedének. A brüsszeliek által sokszor csak »Scarrybeek«-nek csúfolt kerületnek vannak olyan részei, ahol kifejezetten nem ajánlott az esti órákban európai embernek sétálgatnia. Egyszer futás közben én is betévedtem oda, hamar el is hagytam a területet gyors léptekkel, kerülve a helyi utcán lévő bevándorlócsoportok tekintetét. A belga hatóságok közlése szerint itt élte mindennapjait az esti merénylő is. Sok brüsszeli nap mint nap elmehetett mellette az utcán, a metróállomásokon.

Miért nincs meglepődve az ember a gyalázatos híreken? Evakuálás, a terrorfenyegetettség szintjének növelése, fokozott határellenőrzés. A mai napon Brüsszelben az uniós tisztviselők gyerekei által látogatott európai iskolák és bölcsődék zárva tartanak, de minden családos ma háromszor megfontolja, hogy elengedi-e gyermekét az iskolába. Az uniós intézmények biztonságát megerősítik, a bizottsági tisztviselők számára a távmunkát ajánlják. S természetesen majd megjelennek a főbb közlekedési csomópontokon a katonai járművek, az állig felfegyverzett rendvédelmisek, katonák. Ahogyan ezt Brüsszel időről-időre újra és újra megéli, Európa fővárosában élők pedig rendre megszokhatták. Ez az a világ, amit mi, magyarok és Magyarország elutasít. Mi nem kérünk abból a világból, amit a liberális politikusok – például a hazánkért mindig aggódó belga Guy Verhofstadt – főztek maguknak!

Mi ettől a világtól megvédjük Magyarországot. Ezért van szükség Európa legszigorúbb határvédelmi és idegenrendészeti rendszerének megvédésére, még akkor is, ha azt éppen a saját hazájukat romba döntő liberális politikusok összeroppantani szeretnék.

Részvétem minden áldozat hozzátartozójának.”

