Miközben forrong a világ, New Yorkban 15 ezren vonultak a kutyás jelmezparádén

Miután a pénzügyi korlátok miatt majdnem törölték, szombaton mintegy 15 000 ember és több mint 600 kutya jelent meg a „Tompkins Square Dog Parade” éves felvonuláson, ezzel majdnem megduplázva a tavalyi részvételt – számolt be a New York Times. Sokan sokféle jelmezbe öltöztették be házi kedvencüket, a legnépszerűbb karakterek az idei év sikerfilmjét reprezentálták,

rengeteg kutya vonult fel Barbie- vagy Ken-jelmezben.

A felvonulás egyben egy verseny is volt, amelyben a végső győzelmet egy törpespicc zsebelte be, akit Micimackó-jelmezbe öltöztettek gazdái. A nyertes kutyának egyébként saját Instagram-oldala is van, amelyet közel 20 ezren követnek.

Nyitókép: YouTube