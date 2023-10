„Ja, és Prince. Ő is az előbb említett Vicodint vette be – legalábbis azt hitte, miközben hamisított tablettát kapott, és sima fentanillal adagolta túl magát. A Vicodinra állítólag nem volt orvosi receptje… Mennyire reális, hogy egy dúsgazdag világsztár véletlenül bevesz egy tablettát, amiről nem tudja, mi az? Ha Vicodin kell neki, simán hozzá tud jutni megbízható forrásból. Önmagában az is durva cucc. Főleg, ha valaki függő. De ha illegálisan szerzi be, akkor azt nyugodtan nevezzük egyszerűen csak kábítószernek. És sajnos valószínűleg ebből a célból is vette be, és valószínűleg tudatosan fentanilt tolt Prince. Aki egyébként egy zenei zseni volt, nem vitás. Matthew Perry meg egy baromi szórakoztató, jó színész. Ezeknek az embereknek a művészi teljesítményéből nem von le semmit az, hogy egyébként drogfüggő, pszichés zavarokkal és egyéb betegségekkel küzdő, szerencsétlen és gyarló emberek voltak.

De miért kell utóbbiról szemérmesen hallgatni? Főleg, hogy az esetleg eleve meglévő problémáikra, lelki vagy egyéb betegségeikre, stb. szedett narkotikumok épp felerősítették ezeket a betegségeket. Vagy épp újakat kreáltak. Nem épp az lenne a helyes üzenet, az ő példájukon keresztül, hogy »a drog rósz« bármilyen banális és szájbarágós is ez az üzenet? Amikor Amy Winehouse meghalt 27 évesen, beiratkozva a »klubba« Morrison, Hendrix, Cobain és a többiek mellé, akkor biztos az volt a legfontosabb mondanivaló, hogy milyen dögösen énekelt azon a mindösszesen 2(!) db albumon, ami készült vele? Nem pedig az lett volna, hogy »itt volt ez a tehetséges csaj, aki 27 éves korára halálra itta és kábszizta magát; gyerekek, ti ne csináljátok ezt!?«

OK, persze, a fiatalok sok hülyeséget kipróbálnak (nem mindegyik, és nem mindent), és nyilván nem attól fogják távol tartani magukat a kábszitól, hogy az apjuk vagy a tanáruk azt mondja nekik, hogy ne csináld. De ha kerek perec azt látják, hogy azok az eszményképek, akikre felnéznek, akikért rajonganak, akiknek az önpusztító élete annyira »kúlnak« tűnik, valójában beteg emberek, és ebbe bele is halnak, annak azért biztos, hogy van valamiféle elgondolkodtató-visszatartó hatása. De ha ezek a dolgok nincsenek kerek perec kimondva (hiába tudja és »fű alatt« mindenki), ha nem jelenik meg kellő nyomatékkal a hírekben, hogy a halál oka valamilyen kábítószer, gyógyszer vagy akár alkohol túltolása, akkor ez az elem lényegtelennek, bagatellnek tűnhet. Pedig kib••zottul nem az…

RIP Matthew Perry! Gyerekek, ne drogozzatok!”

***