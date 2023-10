Már több mint 123 ezren menekültek el otthonaikból a Gázában

Már több mint 123 ezren menekültek el otthonaikból a Gázai övezetben a Hamász iszlamista szervezet Izrael ellen indított támadására adott izraeli válaszcsapások nyomán – közölte hétfőn az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Irodája (OCHA). Eddig mintegy 17 500 család keresett máshol menedéket az övezeten belül, a legtöbben félelemből, saját testi épségük vagy otthonuk lerombolása miatti aggodalmuk miatt menekültek el – derült ki a közleményből.

Az OCHA tájékoztatása szerint 159 lakóépület megsemmisült, 1210 pedig súlyosan megrongálódott az izraeli csapásokban.

Beszámoltak arról is, hogy a hadjárat 400 ezer ember vízellátását és a csatornahálózatot is megrongálta. Az izraeli hadsereg az éjjel több mint 500 célpontra mért csapást az éjszaka folyamán a Gázai övezetben. Gázai egészségügyi források szerint az övezetben szombat óta 493 halálos áldozata van az izraeli ellentámadásnak. A halottak között 20 gyerek van, a sebesültek száma a 2700-at is meghaladta.

A szombaton Izraelbe betörő palesztin szélsőségesek több mint hétszáz izraelit öltek meg.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Fatima Sbair