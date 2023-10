Így zajlott a lengyel választás: nézze vissza az eredmény alakulásának legfontosabb perceit!

Lengyelország választott! A Mandiner vasárnap este 19 órától követte a választás eredményeinek alakulását, szakértői véleményekkel és kerekasztal-beszélgetésekkel elemeztük a történéseket. Ha lemaradt a legfontosabb mérföldkövekről, nézze vissza most!

Vasárnap parlamenti választások voltak Lengyelországban. A kiélezett kampányt rendkívül magas részvétel – jó eséllyel rekordrészvétel – koronázta meg. A választásnak európai szempontból is rendkívül nagy tétje volt, ahogy az Guy Verhofstadt belga liberális politikus posztjából is kiderült: az ellenzék vezetője, a korábban magas EU-s tisztségeket is betöltő Donald Tusk konszolidálná országa Unióhoz fűződő viszonyát, míg a 2015 óta regnáló PiS felülkerekedése a rendszer megszilárdulását, és a következő években fennmaradó rossz EU-Lengyelország viszonyt vetítené elő. Magyarország szempontjából sem mindegy, hogy a Márki-Zay Péternek kampányoló Tusk, vagy az Orbán Viktort egyfajta mintának tekintő Jaroslaw Kaczynski (mint pártelnök) kezébe kerül-e az irányítás.

A PiS számára a legnagyobb problémát a potenciális szövetségesek hiánya jelentheti, mert míg Tuskék a baloldal és a Harmadik Út nevű centrista formációval két, tíz százalék körüli koalíciós partnerre is számíthatnak, addig Kaczynskiék számára csak a velük sok – elsősorban gazdasági – kérdésben egyet nem értő, radikális Konföderáció jöhet szóba.

Ezek fényében is érdekes, hogy mit mond az Ipsos exit pollja. ( A közvéleménykutató egyébként 2019-ben 99 százalékos pontossággal találta el a későbbi végeredményt.)

21 órakor, az urnák lezárulását követően ezt az eredményt vetítette előre az Ipsos:

PiS: 36,8 százalék ( 200 mandátum)

KO: 31,6 százalék (163 mandátum)

Lewica (baloldal): 8,6 százalék ( 30 mandátum)

Harmadik Út: 13,6 százalék ( 55 mandátum)

Konföderáció: 6,2 százalék ( 12 mandátum)

A 460 fős szejmben 231 képviselőre van szükség a kormányalakításhoz. Ez alapján a PiS-Konföderáció koalíciónak nincs meg a többsége, de egy KO-Lewica-Harmadik Út hármas összefogás már kormányképes lehet, azonban Kaczynskiék fogják megkapni a kormányalakítási megbízást Andrzej Duda államfőtől.

Emellett pontosan két hete a szlovákiai választás mutatta meg, hogy nem mindig szabad készpénznek venni az exit pollokat: szeptember 30-án először még stabil liberális győzelmet mutatott az ország legnagyobb közvélemény-kutatója, hogy aztán végül 6 százalék előnyel Robert Fico pártja jöjjön be az első helyre.



