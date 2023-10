Ferenc pápa már kétszer beszélt telefonon a gázai plébánossal

Romanelli atya köszönetet mondott a pápának felhívásáért,

amelyet a tűzszünet érdekében és minden erőszak, terrorizmus és háború leállításáért tett közzé.

A pápa „meg akarta mutatni lelki közelségét, és most közvetlenül hívja fel a közösséget káplánom segítségével, aki a plébánián a befogadást talált menekülteket segíti” – jelentette ki a plébános.

Áldást is küldött a pápa

Gabriel Romanelli szólt a helyi katolikus közösség helyzetéről is. Elmondta, hogy körülbelül 150 olyan ember él a plébánián, akik elvesztették otthonukat, vagy biztonságos helyet keresnek a bombázások elől.

Megjegyezte, hogy a támadások az egész területet érintették, de

még nem érkezett jelentés arról, hogy a keresztény közösségből meghalt volna valaki,

viszont keletkeztek károk.

Az olasz származású egyházfi azt is elmondta, hgy már hétfőn is kereste telefonon Ferenc pápa. Romanelli az elhangzottakhoz azt is hozzátette, hogy a pápa egyúttal „áldását is küldte, hogy mindenki megtapasztalhassa az Egyház közelségét”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Vatican News Facebook-oldala