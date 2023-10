Ez volt Putyin eredeti terve a háborúval az amerikai elemző intézet szerint

2023. október 04. 17:57

Az Institute for the Study of War úgy véli: Oroszországot semmilyen veszély nem fenyegette az invázió megindítása előtt.

Vlagyimir Putyin tavaly azért szállta meg Ukrajnát, mert úgy vélte, hogy „a NATO gyenge” – állítja az Institute for the Study of War (ISW) nevű elemző intézet a Sky News beszámolója szerint. A kutatóintézet elemzésében azt írja: az orosz elnök úgy vélte, hogy egy oroszbarát kormány beiktatása Kijevben biztonságos és könnyű lenne”. Célja tehát nem az volt, hogy megvédje Oroszországot a vélt fenyegetésekkel szemben, hanem inkább „Oroszország hatalmát akarta kiterjeszteni, Ukrajna államiságának felszámolása és a NATO megsemmisítése mellett” – írja az ISW, hozzátéve, hogy ezeket a célokat azóta sem adta fel. A jelentés szerint 2021 végére Putyin „meggyőzte magát” arról, hogy Oroszországnak „lehetősége van arra, hogy biztonságosan elindítson egy teljes körű inváziót Ukrajnában”.

