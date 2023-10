Egy bácskertesi férfi 5,67-es véralkoholszinttel megdöntötte a részegség világrekordját

Óriási rekorddöntés volt a 80 százalékban magyarok által lakott szerbiai Bácskertesen. A helyi rendőrök megszondáztattak egy, a gyanú alapján erősen ittas kerékpárost, akinek véralkoholszintje – írd és mondd – 5,67 ezrelék volt abban a pillanatban.

Már az 5 ezrelék is halálos dózis, eddig a bácskertesi férfin kívül egy embernek sikerült efölé jutni, és túlélni: egy argentin autósnak 2022-ben. A harmadik helyen egy spanyol férfi áll, aki 2016-ban fújt 4,75-ös értéket.

Az első helyet azonban mostantól a vajdasági férfi tartja, aki ráadásul azzal is megfejelte „teljesítményét”, hogy a többi egészségügyi értéke a normális tartományban mozgott, miközben az orovosok azt sem értették, hogy hogy maradhatott életben ennyi alkohol után. Több orvosi szaklap és szakértők azt állítják, hogy ennyi alkohol, amely a részegség ezen szintjéhez vezet, az jó eséllyel 10-12 embert is kispadra küldene. Az 5 százalékos véralkoholszint a legtöbb embernél már halálos dózis, írja az alkoholizam.com: megbénítja a lélegzési központot, ezzel egyidejűleg a vérkeringés is leáll.

