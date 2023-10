„Ami elgondolkodtató, hogy az Európai Unió progresszív vezetését évek óta jellemzi a kétszínűség Izraelt illetően, most is. Míg a felszínen hangsúlyozzák Izrael-barátságukat, a háttérben sok pénzzel támogatják a palesztinokat, de az Európai Bíróság kezdeményezte a Hamász terrorszervezetté minősítésének megszüntetését is, és a sort lehetne folytatni.

A szombati támadás a Hamászhoz köthető, amelyet az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és egy ideig az Európai Unió is terrorszervezetnek minősített. Működésüket jól jellemzi alapító chartájuk megfogalmazása: »a mi harcunk a zsidók ellen nagyszerű és komoly.« Nevükhöz a mostanit megelőzően is számos zsidók elleni véres támadás, terrorcselekmény köthető.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a világ több másik vezetőjével együtt elítélte a mostani támadást és a »terrorizmus legmegvetendőbb formájának« nevezte. De azért érdemes kicsit visszaemlékezni a közelmúltra, hiszen az európai baloldalt folyamatos kettősség jellemzi a Hamasz és a palesztinok illetve Izrael irányába. Míg folyamatosan hangsúlyozzák EU-s szinten az Izrael-barátságot a háttérben azért furcsa dolgok történnek.”

Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP