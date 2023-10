„A saját létezésünket kell biztosítanunk!” – Izrael nagykövete a Mandinernek

Benjamin Netanjahu televíziós beszédében úgy fogalmazott: „a gázai légicsapások csak a kezdet”, illetve a Hamász „szörnyű dolgokat” fog átélni. Brutális lesz a válaszcsapás?

Nem tudom. De ha tudnám is, érthető okokból akkor sem mondanám meg. Nézze, kétség sem fér hozzá, hogy amit a Hamász tett, az precedens nélküli kegyetlenség volt. Ez a módszer az Iszlám Állam sajátja, az elkövetők által felvett videók tanúsítják, hogy ezek az emberek barbár állatokként cselekedtek. Élvezettel gyilkoltak meg ártatlan embereket, akiknek egyetlen bűnök az volt, hogy izraeliek. Idős embereket, gyerekeket aláztak meg, civileket lőttek le, majd gyaláztak meg a holttestüket, nőket, gyerekeket terrorizáltak kamerák előtt.

Egy olyan szervezettel, amelyik az ISIS módszereit alkalmazza, ugyanolyan módszerekkel kell elbánni, mint az ISIS-szal.

Ez az ideológia egyébként nemcsak ránk, hanem a nyugati civilizációra is veszélyes, Európára és Magyarországra is fenyegetést jelent.

Az izraeli védelmi miniszter is „állatoknak” nevezte a szombati mészárlás elkövetőit. Felvetődik ezzel kapcsolatban egy kérdés: az állatokkal szemben nem feltétlenül kell emberiességi megfontolásokat érvényesíteni. Gáza ostromakor az IDF tiszteletben fogja tartani a humanitárius jogot?

Izrael betartja a humanitárius jogot. Ez nem kérdés. De itt most a saját létezésünket kell biztosítanunk. Mi most nem egy akadémiai székfoglalón beszélgetünk, hanem egy háborús helyzetben. Nekünk meg kell védenünk az izraeli állampolgárokat, és most egy olyan brutalitást tapasztaltunk meg, amelyet talán soha korábban. Egyszerre kell most megoldanunk azt, hogy miközben terroristák ellen harcolunk, a humanitárius jog betartásával meg kell kímélnünk a civil életeket. De kérem, mutasson még egy hadsereget a világon, amely ennyire figyel ennek az érzékeny egyensúlynak a megőrzésére!

Yacov Hadas-Handelsman

A Hamász szombaton megmutatta az arcát: sokan most értékelték át, hogy itt nem egy radikális palesztin pártról, hanem egy terrorszervezetről van szó. Izrael nem fél attól, hogy amikor két hét múlva a világ látja majd a gázai blokád vélhetően rettenetes következményeit, Izraelt is sokan egy terrorállamnak fogják tartani?

Ha az önvédelemhez való jog, a téged meggyilkolni akarók eliminálása miatt valaki terrorállamnak nézi Izraelt, az régen rossz, akkor menthetetlen a világ. Mutasson nekem még egy demokratikus országot a világon, amely évtizedeken keresztül eltűrne egy ilyen gyilkos attitűdöt a szomszédjában! Nem fog találni ilyen államot. 2005-ben Izrael elszállíttatta a zsidó telepeseket a Gázai övezetből, több mint tízezer izraelit költöztetett ki onnan, a területet pedig átadta a palesztinoknak. A Hamász ezt követően átvette ott a hatalmat, és elpusztított mindent. Fegyverlerakatot csinált az övezetből, ahonnan gonosz szándékait meg tudja valósítani. Tudja, mekkora összegeket fordított a nemzetközi közösség az övezet újjáépítésére, a humanitárius segélyekre? És vajon mire költötte ezeket a pénzeket a Hamász? Fegyverbeszerzésekre, fegyverzetgyártásra, illetve arra, hogy embereket képezzen ki az ölésre.

Mi viszont élni szeretnénk, és amikor a szomszédaink azt szeretnék, hogy meghaljunk, akkor megvédjük magunkat.

A Hamász szándékai nyilvánvalóak, és a 2005-ös területátadás óta számtalan fegyveres konfliktus zajlott már le a csoport és az izraeli hadsereg között. Mi 2023-ban az izraeli mesterterv? Hogyan lehet felszámolni a Hamász infrastruktúráját?

Nem tudom. Én diplomata vagyok, nem ülök ott a döntéshozók között. De egy dolog egészen biztos: a Gázai övezet polgári lakosságának megóvása óriási dilemma, nekünk pedig fel kell lépnünk a Hamász ellen. A terrorcsoport tagjai mindig civil lakosok mögé bújnak. Hogyan lehet leszámolni terroristákkal, akik emberi pajzsok mögé rejtőznek? – ez az egész civilizált világ nagy dilemmája. A Hamász a legnagyobb gázai kórházakban, iskolákban rendezkedett be – nem véletlenül: Izrael nem bombázhat kórházakat, iskolákat. Sajnos, ez a gázai valóság.

Ha az IDF úgy dönt, hogy a bombázások és célzott likvidálások mellett harckocsikkal, kommandókkal is behatol az övezetbe, az óriási kockázatot rejt magában: a városi harcokban a gerilla harcmodor van előnyben a reguláris hadsereggel szemben.

Nem tudom, mi a terv. De az biztos, hogy a hadsereg mindent meg fog tenni, ami szükséges, és olyan módszerekkel, amelyek a leghatékonyabbak. Tudni kell, hogy most már az északi, libanoni határon is történtek összetűzések, a Hezbollah készségesnek tűnik becsatlakozni a konfliktusba. A harc már most kétfrontos, de

Izrael harcol, és győzni fog – igazából nincs más opciónk, hiszen ez a kis földdarab, Izrael államterülete az, ahol élni tudunk.

A Hamász ezer izraelit gyilkolt meg a hétvégén, köztük izraeli arabokat is – vagyis még a sajátjaikat sem kímélték –, illetve külföldi vendégmunkásokat is. Ez a Hamász igazi természete – és nem vagyok benne biztos, hogy Európában vagy Magyarországon árnyalatában értik-e, ami most Izraelben történik.

A Hamász emberei elfoglalnak egy izraeli tankot a Gázai övezet biztonsági kerítésénél 2023. október 7-én

Forrás: Abed Rahim Khatib / Anadolu Agency via AFP

Ha Irán áll a Hamász akciói mögött – ahogy Izrael sejti –, akkor lehetséges, hogy ez egy stratégiailag kisakkozott provokáció, amelynek nem csak egy terrorakció a célja, hanem a Hezbollah bevonása, egy intifáda szítása, az izraeli arab lakosság lázadásra buzdítása Izrael destabilizálására?

Önnek teljesen igaza van, van egy ilyen forgatókönyv-lehetőség. Izraelnek bizonyítékai vannak arról, hogy Irán áll az események mögött. A legfontosabb tényező, hogy az amerikaiak közvetítésével Izrael és Szaúd-Arábia között diplomáciai puhatolózások voltak a kapcsolatok normalizálására vonatkozóan. Az elmúlt hetekben titkos egyeztetések történtek a színfalak mögött, amiről Iránnak tudomása volt.

Az izraeli-szaúdi megegyezés – és ezzel együtt a Közel-Kelet stabilizálódása – nem érdeke Iránnak, ezt minden eszközzel szabotálni akarja.

Nem véletlen, hogy a Hamász terrortámadása után az amerikaiak most az izraeli partok közelébe vezénylik több hadihajójukat: ez egy üzenet Iránnak és a Hezbollahnak, hogy ha beavatkoznak, akkor Amerikával is közvetlen konfliktusba kerülnek.

Regionális háborúvá is szélesedhet a gázai konfliktus?

Remélem, hogy nem. Remélem, hogy a felek nem eszkalálják tovább ezt a konfliktust. Sok esetben az ilyen konfrontációk mögött óriási megtévesztések állnak. De ez esetben úgy vélem, hogy a Hamász elkalkulálta magát: arra számítottak, hogy az izraeli belpolitikai viták, kormányalakítási problémák miatt az izraeli reakcióképesség végletesen legyengült, így ez az alkalmas idő megtámadni minket. De abban a pillanatban, ahogy rakétatámadás éri hazánkat, vagy idegen katonák lépnek a földünkre, az izraeliek összefognak, és azonnal készek harcolni. Most is ez történik. Ezért a Hamász újra elszámította magát.

A hétvégi terrortámadás egy „game-changer”. A két-állami megoldás, a békefolyamat, a tárgyalásos megegyezés lehetősége ezzel a kukába került?

Nem vagyok jós. Nem szeretnék a jövőbeli lehetőségekről előre véleményt alkotni. Az azonnali feladat most a Hamász tevékenységeinek semlegesítése, illetve az izraeli állampolgárok biztonságának a garantálása. Ezután meglátjuk majd, hogy milyen lehetőségek vannak a folytatásra, az izraeli-palesztin konfliktus megoldására.

Erre azonban esély sincs, ameddig olyan szervezetek állnak a másik oldalon (a Hamász és az Iszlám Dzsihád), amelyek Izrael eltörlésére törnek.

Az Ábrahám-megállapodások a kapcsolatok normalizálására terítéken voltak, a közel-keleti államok többsége békében szeretne élni, nyitott a fejlődés érdekében együttműködni a többiekkel. Az izraeli-palesztin kérdés nyilvánvalóan megoldásra vár, de ezt csak tárgyalásos úton lehet elérni. A legutóbbi komoly béketárgyalások 2014-ben zajlottak amerikai közvetítéssel Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Mahmúd Abbász elnök között, és alakulóban volt egy béketerv – Izrael a passzusok nagy részét elfogadta, néhány különvéleménnyel, a palesztinok azonban csupán annyit mondtak, hogy értesíteni fognak mindenkit a döntésükről... azóta sem jelentkeztek, az amerikaiak azóta várnak erre.

A Hamász akciójának fedőneve az „Al-Aksza vihar” volt – a palesztinok elsődleges sérelme az, hogy a zsidók megsértik az iszlám jeruzsálemi szent helyeit, elsősorban az al-Aksza mecsetet. Izrael valóban meg akarja változtatni a Jeruzsálem körüli status quo-t?

Egyáltalán nem. Az al-Aksza mecset terére, a Templom-hegyre csak turisztikai céllal mehetnek fel zsidók, nem imádkozhatnak ott, nem léphetnek be az iszlám szent helyeire. Az izraeli biztonsági erők ezt évtizedek óta garantálják, mégis ez a vád időről-időre felmerül. Az al-Aksza mecset státuszában semmilyen változás nem állt be. Először is: a palesztinok azt állították, hogy a zsidó ünnepeken (Jom Kipur és Sátrak ünnepe (szeptember vége - október eleje) – a szerk.) az izraeliek támadást fognak indítani az iszlám szent helyei ellen – az ünnepek a napokban véget értek, és nem történt ilyen támadás. Másodszor: a Hamász akciója

egy komplex manőver volt, amelyet hónapokig tervezhettek, vagyis ez nem egy spontán reakció volt egy vélelmezett jeruzsálemi sérelemre.

A jeruzsálemi status quo felrúgására vonatkozó alaptalan vád tehát csak egy ürügy volt arra, hogy ezt az erőszakos, embergyilkos ámokfutást végrehajthassák.

Egy utolsó kérdés: az elmúlt években egyre több esetben megtörtént, hogy konfliktusok idején nemcsak a szélsőséges palesztinok, de izraeli arabok is teljesen váratlan haraggal támadtak rá zsidó szomszédaikra. A szombati videókon mellbevágó látni a Hamász embereinek indulatát. Nem tart a zsidó állam attól, hogy a most készülő nagy erejű izraeli retorziók újabb erőszakot fognak szülni? Ha Gáza mellett a ciszjordániai településeket is lezárják, akkor még a mérsékelt palesztin lakosságban is felerősödik majd a zsidók iránti gyűlölet?

Ön ismétlődően felhozza Gáza blokádját. De emlékeztetnem kell arra, hogy az övezetnek két szuverén állam is a szomszédja: Izrael és Egyiptom. A rafahi határátkelő Gáza és Egyiptom határán fekszik, ha az egyiptomiak és a palesztinok akarják, ki és be járkálhatnak ott a gázaiak. Az egyiptomiakat kellene megkérdezni, hogy miért nem nyitják meg a palesztinok előtt... Az izraeli kormány úgy döntött, hogy lezárja a Gázai övezet zsidó állam felől érkező áramszolgáltatást, az ivóvíz- és üzemanyag-szállítmányokat, a gázaiak azonban mindent be tudnak szerezni Egyiptomon keresztül.

Izrael több határátkelőt létesített, amelyeken keresztül a munkavállalási engedéllyel rendelkező palesztinok legálisan át tudtak járni dolgozni Izrael területére – naponta 20 ezer gázai használta ezeket az átkelőket erre a célra. Földeken, kibucokban vállaltak munkát – és

sajnálatos módon, sokan közülük, akik pénzt kereshettek itt, szombaton fegyverrel tértek vissza, azzal a céllal, hogy öljenek.

Értem. A kérdésem igazából nem a blokádra, hanem a gyűlölet véget nem érő körére vonatkozott. Nem tartanak attól, hogy ez a konfliktus a harag spirálját fogja erősíteni?

Teljesen világos, hogy a palesztinok gyűlölni fognak bennünket. De mit tegyünk? Hagyjuk, hogy betörjenek hozzánk, és legyilkoljanak minket? Ha nincsenek zsidók, akkor nem lesz gyűlölet – ez a helyes logika? De értem, amit kérdez: mi is láttuk a gyűlöletet a Hamász gyilkosainak a szemében, láttuk a megvetést az irányunkba. Miért gyűlölnek bennünket? Részben azért, mert erre tanítják őket gyerekkorukban az iskolákban.

Egy dolog azonban biztos: fenyegetés esetén mindenkinek joga van az önvédelemre. Ha valakinek a családját életveszélyes fenyegetés éri, akkor nem az számít, hogy mit szólnak a védekezés módszereihez a szomszédok.

Ez egy zéró összegű játszma, vagy-vagy, itt nincs kompromisszum.

De más kérdéseket is fel kell tenni: azután, amit szombaton a Hamász tett, vajon mit gondolhatnak a zsidók a palesztinokról? Vagy: mi az oka, hogy a békemozgalomnak Izraelben egyre kisebb támogatottsága van? Lehet, hogy a, hogy amikor egy békefolyamat elkezdődik, akkor mindig több izraeli ellen követnek el merényletet? Még egyszer tehát: Izraelnek jog van megvédeni az állampolgárait, gyermekeket, asszonyokat, civileket, katonákat, mindenkinek elsősorban a szerettei biztonságáról kell gondoskodnia. Mi valóban meg szeretnénk szakítani a gyűlölet láncolatát, de most magunkra számíthatunk, a saját kezünkbe kell vennünk a sorsunk irányítását, cselekednünk kell.

Nyitókép: Ficsor Márton