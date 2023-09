„Vasárnap az olaszországi Lampedusa szigetére látogatott Georgia Meloni olasz miniszterelnök kíséretében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A látogatást előbbi kérésére hozták össze, hogy az Európai Bizottság is „a saját szemével lássa”, mi a helyzet. A helyzet valóban nehezen tartható, csak a látogatás előtti három napban 8500 menekült érkezett hajókon az apró szigetre, többnyire tengeri hajózásra alkalmatlan csónakokban, ki tudja, hány veszélynek kitéve.

A helyi lakosság felháborodottan követi az eseményeket, érthetően. Nem nekik egyedül kellene megoldani minden problémát, a kapacitásaikon pedig bőven túl vannak.

Bármennyire is igyekszik azonban Meloni az EU-ra kenni minden felelősséget, és bármennyire is erőlteti a Bizottság a szélsőjobboldalnál is szélsőjobboldalibbnak tűnni akaró menekültpolitikáját, valójában egyikük sem tud, vagy akar kitörni az eddigi rossz stratégiából.

Az Európai Unió továbbra is erőlteti az eddig sem működő menekültpolitikáját.

Bármit is mond Orbán Viktor vagy propagandamédiája, az Európai Bizottság (»Brüsszel«) kifejezetten nem kesztyűs kezéről ismert, amikor az Európába igyekvő menekültekről van szó. Sem alapvető emberiességi, sem praktikus, sem stratégiai szempontból nem működik az „Európa Erőd” koncepciója. Ezt a mintegy 7 éve létező koncepciót a menekültek kívül tartása érdekében gyakran igencsak megkérdőjelezhető kormányoknak kicsengetett eurómilliárdok, a velejéig korrupt és embertelen FRONTEX EU-s határrendészeti szerv egyre nagyobbra duzzasztása és a legsúlyosabb emberi jogsértések feletti szemhunyás jellemzi.”

Nyitókép: Kenzo Tribouillard / POOL / AFP