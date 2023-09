Újabb NATO-tagállam tiltotta ki az orosz rendszámú autókat a területéről

A három balti állam – Észtország, Lettország és Litvánia – után Finnország, a legújabb NATO-tagállam is bejelentette; péntek éjféltől megtiltja az orosz rendszámú magángépjárművek belépését az ország területére – közölte Elina Valtonen finn külügyminiszter a finn közszolgálati rádiónak (YLE) nyilatkozva. A döntés hátterében az Európai Bizottság szeptember 8-i iránymutatása áll. A három balti állam már szerdától elrendelte ugyanannak a korlátozó intézkedésnek a végrehajtását, amelyhez most Finnország is csatlakozott.

Az intézkedés a Lengyelország és Litvánia által határolt orosz exklávét, Kalinyingrádot is érinti, de az ott élő orosz állampolgárok továbbra is átutazhatnak vonattal a legdélebbi balti államon. A szabály alól csak a diplomáciai és konzuli képviseletek, a humanitárius céllal közlekedő járművek, valamint azok az európai uniós polgárok és családtagjaik mentesülnek, akik állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Oroszországban. A finn szabályozás emellett hat hónap türelmi időt biztosít a finnek által használt orosz rendszámú gépjárművek kivonására a forgalomból.

Az új előírások szerint az EU külső határára érkező orosz rendszámú járműveknek vissza kell fordulniuk, máskülönben elkobozhatják őket.

Az Európai Unió tagállamai közül messze Finnországnak van a leghosszabb közös határa Oroszországgal: mintegy 1340 kilométer. Finnország csatlakozásával a NATO Oroszországgal közös határa a duplájára nőtt.

(MTI)

Nyitóképen: Oroszországból érkező autó a finn határon. Fotó: Sasu Mäkinen / Lehtikuva / AFP