Román nacionalista politikus: Orbán Viktor a jelenkor Kossuth Lajosa

Mihai Tirnoveanu, a Nemzet útja (Calea neamului) nacionalista egyesület elnöke előbb belekötött Gábor Áron kézdivásárhelyi szobrába, majd mondott egy igen erőset Orbán Viktor magyar miniszterelnökről – írja a Maszol.ro.

Az úzvölgyi temető történései kapcsán több ízben is nacionalista szítást végző Mihai Tîrnoveanu Kézdivásárhelyen népszerűsítette Avram Iancut, és azt is elmagyarázta, miért „haragszanak” Gábor Áronra. Tîrnoveanunak az a sérelme Gábor Áron és szobra ellen, hogy az ágyukat és puskaport gyártott, amiket aztán a magyar hadsereg a mócok ellen is felhasznált. A portál azonban felhívta a figyelmet, hogy a lőporgyártást az esztelneki Nimródnak becézett Szacsvay János végezte, Gábor Áronnak semmi köze nem volt a puskapormalomhoz. A mintegy hetven ágyú egyébként jórészt Háromszék önvédelmi harcához járult hozzá.

Ennél is érdekesebb volt azonban az, hogy a nacionalista vezető Erdély elcsatolásának rémképével is riogatta a nézőit. Nem kevesebbet állított, minthogy

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a jelenkor Kossuth Lajosa, aki azon munkálkodik a romániai segítőivel, hogy Erdély ismét Magyarország részese legyen”.

Tirnoveanu ezután kijelentette, hogy Avram Iancu arcképét minden olyan településre elviszik, ahol úgy érzik, szükség van erre. Közelebbi állomásokat is nevesített, így Székelyudvarhelyt és Sepsiszentgyörgyöt.

Nyitókép: Johanna Geron / POOL / AFP