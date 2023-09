Élőben fordít szöveget, de megkeresi még a lefotózott virág nevét is – megnéztük, mire képes a Google Lens applikációja

Aztán jött a Google Lens

Megjelenése után aztán a Google Lens gyakorlatilag a keresőóriás leghasznosabb funkciója lett, mégis kevesen használják.

A Google Lens lényege, hogy a telefonos applikáció letöltése után a Google Lens a telefonunk kamerájának felhasználásával növényhatározón át, fordítón keresztül gyakorlatilag akármi tud lenni.

Google Lens trükkök

Például elég telefonunk kameráját egy adott képre, élőlényre vagy élettelen tárgya irányítani, és a Lens összehasonlítja az adott képen látható élőlényt/tárgyat/részletet több millió más képen látható, hasonló dologgal, majd a talált képeket az eredeti képre vonatkozó hasonlóság és relevancia szerint rangsorolja, és megjeleníti a számunkra releváns találatokat.

Így a növényhatározón át, az élő fordítón keresztül gyakorlatilag akármit helyettesíthet.

Fontos lehet például teljes oldalak „digitalizálásakor”, szkennelésekor, hiszeen elég csak ráirányítani a papíron lévő szövegre a kamerát, s az automatikusan bemásolja azt. De növényhatározás mellett tökéletesen használható állatok és ismeretlen rovarok beazonosítására is. Ugyanígy festményeket is képesek lehetünk felismerni vele – s így megismerni azoknak a történetét –, ahogy egy szép ruhát és technológiai terméket is segíthet jobban megismernünk.

De ha például a WiFi router hátoldalát szkenneljük be vele, azonnal csatlakoztat is minket a hálózathoz, nem kell a hosszú és bonyolult jelszót bepötyögni. Ráadásul ugyanígy alkalmas például matematikai feladatok megoldására, és van külön egy házifeladat megoldásra „szakosodott” része is, amivel segítséget kaphat a nebuló a történelemfeladatokhoz és a természettudományi kérdésekhez is.

Turistáknak is jó az instant fordítás

A Lens kiterjesztett valóság (AR) aspektusai is figyelemre méltóak.

Nemcsak valós időben tud lefordítani egy adott szöveget, de azt valós időben is tudja „visszahelyezni” az eredeti képre, így szinte azonnal lefordítani egy térképet, vagy épp a piaci feliratokat.

Noha nem tökéletes még a karakterfelismerője, mert bár a „normál” betűtípusokkal elboldogul, de a bonyolultabbakkal nem, így tud az Eiffel-toronyból Eltel-torony lenni.

Néha hiba csúszik az online képkeresésbe

A program remek működőse mellett azonban néha méga Google Lens működésébe is kerülhet homokszem: például kiad egy csivavás képre egy muffint, vagy éppen „fordítva” s egy brióst összekuporodott kiskutyának néz.

A Google Lens szerint lehet, hogy briós a kutya...

Forrás: Google

Hátoldala is van az azonnali képkeresésnek, ahogyan az egész mesterséges intelligenciának is

És bár a program mentségére szólhat, hogy semmi sem tökéletes, figyelemmel kell lennünk arra is, hogy különösen a még friss, kiforratlan és jelenleg még szabályozatlan dolgok sem azok. Ez a helyzet ugyanis a „mesterséges intelligencia” használatával létrehozott képkereső programokkal, mint a Google Lens is.

Hiszen adatvédelmi aggályokat kelthet minden jóhiszemű internethasználóban az, hogy akármi, amit lefotózunk a rendszer segítségével elküldésre kerül a Google erre specializálódott szerverére, ahol aztán ki tudja, hogy hogyan eltárolják azt.

Adataink tárolása pedig a University of Cambridge professzora szerint aggodalomra ad okot, legfőképpen azért, mert a privát életünk is erodálódik.

***