Belebukott a nácibotrányba a kanadai házelnök – nem bizonyult jó ötletnek az egykori SS-katona ünneplése

Lemondott Anthony Rota, a kanadai alsóház elnöke – számolt be róla a BBC. Ahogy korábban mi is írtunk róla, Rota a kanadai parlament előtt „ukrán hősként” mutatta be a 98 éves Jaroszlav Hunkát. Csakhogy veterán a második világháborúban az SS 14. Waffen Grenadier hadosztályának tagjaként szolgált a Simon Wiesenthal Központ szerint.