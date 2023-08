Újra a fehérek kiirtásáról énekelnek Dél-Afrikában, miközben fokozódik az erőszak

Egy párt születésnapját sokféleképpen lehet ünnepelni. Egyesek helyeken tortát szervíroznak, mások zászlót lobogtatnak vagy éppen lufikat eregetnek. És ott van a Dél-Afrikai Köztársaság harmadik legerősebb pártja, a helyi viszonylatban radikális balosnak számító EFF (Economic Freedom Fighters, szabadfordításban „gazdasági szabadságharcosok”, logójában lándzsát tartó fekete kézzel), amelynek tizedik szülinapján az elnök, Julius Malema jó ötletnek tartotta elénekelni a „kill the boer” című mozgalmi dalt, amit a „kill the farmers” rákiabálással erősített.

A tömeg pedig lelkesen énekelte vele a fehérek kiirtásáról szóló dalt (kb. a 40-45. másodperctől).

Egy dal, egy párt, egy Führer

A Kill the Boer! vagy Shoot the Boer! (eredeti címén: Dubul' ibhunu) című mozgalmi ének eredetét Dél-Afrika apartheid korszakáig lehet érdemben visszavezetni; az országban legelterjedtebb zulu és khosza nyelven éneklik, szövege körülbelül ki is merül a címben ismertetettben, olyan kiegészítésekkel, mint

„a gyávák félnek”, illetve „ezek a kutyák erőszakolnak”.

A dal nem állt távol a még Nelson Mandela által alapított Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) nevű, 1993 óta örökös kormánypárt radikális szárnyától, amelynek ifjúsági tagozata élén 2008-tól kezdve a már említett Julius Malema állt.

2010 márciusában egy Johannesburgi Egyetemen tartott nagygyűlésen el is énekelte-énekeltette a dalt, amiből botrány is kerekedett, a párt azonban megvédte ifjú titánját, mondván, a dalt az apartheid elleni küzdelem „összefüggéseiben kell megérteni”.

Mert hát a búrok megölése igazából nem is a búrok megölése, ez csak a látszat: csupán az apartheidről szól.

Malema volt egyébként az, aki az üzemek és földek kárpótlás nélküli államosítását szorgalmazta, nem is rejtve véka alá ennek fehérellenes élét. 2012-ben egyébként elhagyta a pártot, és utóbb megalapította sajátját, az EFF-et, amelynek fő programpontjává is tette ezt.

A dalt aztán 2010. március 26-án egy dél-afrikai bíróság alkotmányellenesnek ítélte és betiltotta.

Ezzel azonban korántsem került pont a dolog végére, sőt: 2022-ben éppen ezzel ellentétes ítéletet hoztak, miután Malema ismét bíróság elé állt a dal miatt. A Johannesburgi Legfelsőbb Bíróság bírájának

ítélete szerint ugyanis a dal nem buzdít fehérek kiirtására és nem gyűlöletbeszéd.

Emellett érdekes kitérői is voltak a Kill the Boer-nak: például Bono, a U2 énekese 2011-ben keveredett botrányba azután, hogy megvédte a dalt, ami szerinte csak afféle népdal, mint az ír ellenállási dalok, s megvan annak a helye, s a többi – majd a felháborodást látva elképesztő sebességgel visszakozott, mondván, ő békepárti, az a hülye, aki szerint tényleg kiállt tegnapelőtt egy ilyen dal mellett.

S még egy izgalmas, a mainstream politikába visszagyűrűző eset: a dal egy verzióját maga Jacob Zuma akkori elnök (aki tíz éven át viselte hivatalát, és nem a faji uszításba bukott bele végül, jókora zajjal) is elénekelte egy gyűlésen (ez a verzió azzal egészül ki, hogy gépfegyverrel lövik a menekülő búrokat).

Visszakanyarodva cikkünk elejére: a Kill the Boer-ügy tehát most szombattól kezdve ismét hullámokat vert, ismét Malemának köszönhetően. Többek között a dél-afrikai származású milliárdos, Elon Musk külön felszólította az elnököt, hogy tegyen rendet. A felháborodás ugyanis nem csupán abból indul ki, hogy a dal félelemkeltő.

Vasrudakkal ütötték, mielőtt elvágták a torkát

A búrok, a farmerek leölése ugyanis korántsem csak a dalban megénekelt vízió, és egyáltalán nem csupán a kilencvenes évek elején fenyegető faji háború emléke.

Például nagy felháborodás kísérte például azt a 2020-as esetet, amikor

egy fiatal farmert találtak megfojtva és egy karóhoz kötözve saját gazdaságánál.

De az egészen közeli közelmúltból is van hasonló, konkrétan hétfői hír egy másik gazdálkodóról, akit vasrudakkal ütöttek, mielőtt elvágták a torkát; feleségét szintén súlyosan megverték.

A támadások, ha nem is mindennaposak, de nem ritkák, a hullámok pedig olykor egybeesnek a fent nevezett dal eléneklésével vagy az akörüli eseményekkel.

Az elmúlt évtizedekben évi 350 és 1069 közötti számban regisztrált farmellenes támadások (amelyek közül minden negyedik-hatodik végződött gyilkossággal) nem csitulnak, s például csupán a 2022-es legfelsőbb bírósági döntést követő hónapban hat támadás és nyolc gyilkosság történt.

A tendencia növekvőnek tűnik: statisztikák szerint csupán

2023 januárjától márciusáig 77 gyilkosság, 62 gyilkossági kísérlet és 317 támadás történt a farmok környékén.

Jellemző a helyzet súlyosságára, hogy a mainstream média is szükségesnek látta időről időre elővenni a témát, sőt, még az Európai Parlament is, amely rendszerint inkább az európai emberek kollektív felelősségét hirdeti, közleményt adott ki a dél-afrikai fehér kisebbség jogainak megsértéséről, az akkor még „csak” 3000 legyilkolt farmer és az említett dal összefüggéseit egyértelműen feltárva.