Robbanhat az orosz dróngyártás, Putyin leadta a rendelést

A Sky News arról ír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte: több támadó drónt kell gyártania a Rosztechnek, az állami tulajdonban lévő hadiipari vállalatnak. Az elnök a Roszteh vezetőjével, Szergej Csemezovval is tárgyalt és

utasította: gyártsanak többet a Kub és a Lancet drónokból.

Putyin elképzelése szerint, mivel a külföldi gyártók kivonultak, most a hazai cégek tölthetik ki a keletkezett piaci rést. Csemezov egy közleményben azt is bejelentette be, hogy a Roszteh jövőre egy utasszállító repülőgép gyártását is megkezdi.

