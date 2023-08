Kimentené Hunter fiát a trumpista vidéki bírók kezéből Joe Biden

Biden csele?

Az Egyesült Államok republikánusai azonnal gyanakodni kezdtek, hogy a demokrata adminisztráció rosszban sántikálhat: így próbálhatja kimenteni Hunter Bident a Trump által kinevezett bírók kezéből.

Joe Biden kisebbik fia ugyanis nemrég vádalkut kötött a Delaware állambeli ügyészséggel, melynek keretében az adócsalás és a drog befolyása alatti illegális fegyvertulajdonlás bevallásáért cserébe az ifjabb Biden elkerülhette volna a börtönt. Ezt az alkut ugyanakkor az illetékes körzeti bíró, a még Trump által kinevezett Maryellen Noreika nem volt hajlandó aláírni annak „megszokottól eltérő feltételei” miatt, így Hunter Bidennek egyelőre nem sikerült a börtönt megúszva rendezni bírósági ügyeit.

David Weiss különleges ügyészi kinevezése lehetőséget ad többek között arra is,

hogy az eljárást már ne Delaware-ben folytassák le, egy olyan államban, ahol Trump elnök hivatali ideje alatt kifejezetten sok bírót nevezett ki – hanem valamely másik, demokratább elkötelezettségű bíróságon,

amelyen könnyebb lenne átvinni egy ilyen „speciális” vádalkut, s ezzel rendezni Hunter Biden problémáit.

Balul is elsülhet

Ugyanakkor a többletjogokkal felruházott – és anno Trump által kinevezett – Weiss előléptetése azt is jelenti, hogy mostantól a látókörébe kerülhetnek Delaware államon kívüli ügyek is. Ezáltal előkerülhetnek új bizonyítékok, felmerülhetnek új vádak. Emellett a különleges ügyészi vizsgálatok – mint azt a Donald Trump állítólagos orosz kapcsolatait vizsgáló Robert Mueller esetében is láttuk, akinek szűk két év kellett ahhoz, hogy aztán Trumpot sem meg ne vádolja, sem fel ne mentse a vádak alól –

kifejezetten hosszúra is nyúlhatnak, és rányomhatják a bélyegüket a kampányra.

Miután Biden elnök jövőre újraválasztatná magát, egy minden bizonnyal a kampány teljes idején át tartó különleges ügyészi vizsgálat bizonyosan nem jelent a kampányához segítséget. Már csak azért sem, mert a Weiss-vizsgálattal párhuzamosan egy politikaibb eljárás is zajlik a republikánus Kevin McCarthy elnökölte képviselőházban, ahol a republikánus képviselők is vizsgálják az ifjabbik Biden ügyeit. McCarthy jelezte már, hogy ez a vizsgálat attól függetlenül folytatódik, hogy Hunter Biden ellen milyen más eljárások folynak.

Kilométeres Hunter Biden priusza

Hunter Biden 53 éves korára tekintélyes méretű gödörbe ásta bele magát, így élettörténete még bőven kínál lehetőséget mind az ügyészségi, mind a kongresszusi vizsgálat számára. Az ifjabbik Biden-fiú tinédzserkora óta alkoholista és egyetemista kora óta kokainfüggőséggel küszködik. Mikor 2013-ban tartalékosként a tengerészgyalogsághoz igazolt, és akkor még alelnök apja előtt letette esküjét a Fehér Házban,

rögtön első szolgálati napján pozitív kokaintesztet produkált, és elcsapták a katonaságtól.

Mikor több mint két évtizedes első házassága véget ért, exfelesége azzal vádolta meg, hogy „nagyszabásúan költekezett saját hobbijaira, ideértve a drogot, az alkoholt, a prostituáltakat, a sztriptízb

árokat, és a nőket, akikkel szexuális kapcsolata volt, miközben a családnak nem hagyott pénzt a valódi számlák kifizetésére”. Hogy feleségéhez hűtlen volt, azt 2021-es emlékirataiban az ifjabb Biden maga is beismerte – nehéz is lett volna ezt eltagadnia, miután 2019-ben DNS-teszttel igazoltan teherbe ejtett egy sztriptíztáncosnőt. Emellett még házassága alatt kétéves viszonya volt sógornőjével, Hallie Bidennel, a 2015-ben agydaganatban meghalt bátyja, Beau Biden özvegyével.

Hogy miből volt pénze playboykodni, az még inkább ad okot a vizsgálatra – igencsak biztosnak tűnik ugyanis, hogy teljes karrierje alatt kizárólag harminchat évig szenátor, majd nyolc évig alelnök édesapja befolyásának köszönhetően jutott jövedelemhez. Rögtön diplomázása után annál a delaware-i székhelyű MBNA banknál kapott jól fizető tanácsadói, majd ügyvezető alelnöki állást,

amely egyrészt apja egyik legfőbb kampánytámogatója volt, másrészt Joe Biden olyan sokat lobbizott a bankért az amerikai törvényhozásban, hogy ráégett az „MBNA szenátora” gúnynév.

Hunter emellett washingtoni lobbicéget is alakított a 2000-es évek elején, amelynek szakterületei gyanúsan együtt mozogtak Joe Biden szenátusi bizottsági tagságaival, illetve az általa végzett törvényhozói munkával. De dolgozott külföldön is – 2017-ben egy olyan kínai milliárdossal ütött nyélbe gázkitermelési üzletet, akit azután Kínában korrupció miatt letartóztattak és eltüntettek.

2014 után pedig Hunter Biden a Burisma Holdings nevű ukrán földgázcég felügyelőbizottsági tagja lett havi ötvenezer dolláros fizetésért, miközben az USA Ukrajna-politikájában akkor kulcsszerepet vivő édesapja

2016-ban elérte, hogy Ukrajna rúgja ki azt a Viktor Sokin főügyészt, aki többek között a Burisma ügyeiben is vizsgálódott.

Arról, hogy Hunter Biden a Burismának kizárólag az apjával felépítendő kapcsolat miatt kellett, az ifjabb Biden 2020-ban egy számítógép-szervizben megtalált laptopján fellelt bizonyítékok is tanúskodnak. A képviselőházi republikánusok az FBI hírszerzési információira hivatkozva azt állítják, hogy mind Joe, mind Hunter Biden ötmillió dollárt kapott a Burismától Sokin eltávolíttatásáért; Biden elnök ezt vehemensen tagadja.

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo