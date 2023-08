Hoppá: eltörlik egy amerikai egyetemen a „Gender Studies” programot

A New College of Florida kuratóriuma arra utasította a vezetőséget, hogy szüntesse meg a Gender Studies programot – írja a USA Today. A testület csütörtöki ülésén 7-3 arányban támogatta Christopher Rufo kurátor indítványát, amely utasítja az elnököt, hogy lépjen a program megszüntetése érdekében. Rufo maga egyébként úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban az X-en, hogy ők lettek az első

Mi vagyunk az első állami egyetem Amerikában, amely elkezdte visszaszorítani a queer elmélet és a gender áltudományok behatolását a tudományos életbe”.

A New College nemi tanulmányok programja, bár saját kurzusokat kínál, több más szakot is magába foglal, amelyeken választható kurzusok is vannak, például antropológia, biológia és szociológia. Bill Galvano főtanácsos tisztázta, hogy a szavazás csak a folyamatot indította el, amelynek során felveszik a kapcsolatot a kormányzótanáccsal, és megvizsgálják a programban részt vevő oktatókkal kötött kollektív szerződést.

A New College-ban 1995-ben hozták létre a Gender Studies programot, és egy adott évben körülbelül nyolc hallgatót fogad, és több tucatnyian vesznek fel olyan Gender Studieshoz köthető kurzusokat.

