Hátborzongató fejkamerás felvételek kerültek elő a robotinei pokolról (VIDEÓ)

Az Ukrán Fegyveres Erők 73-as számú tengerészgyalogsági különleges műveleti központja augusztus 25-én osztott meg fejkamerás felvételeket, amelyek az ukrán ellentámadás robotinei ütközeténél készültek.

Robotine Zaporizzsja régióban található, és fontos stratégiai szerepe volt az orosz védelem szempontjából a déli fronton.

Az ukrán katonák múlt héten törtek be a faluba, ki is tűzték az ukrán zászlót a hét második felében, majd hétfőn az ukrán haderő több hivatalos felületén is bejelentette, hogy felszabadították a települést.

A falu bevétele stratégiailag fontos eredmény volt Ukrajnának, de az első igazán jelentős városig, Tokmakig még legalább 2-3 nagyobb orosz védelmi vonal működik.

