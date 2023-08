Egy orosz parancsnok a háború befagyasztását javasolja

Az orosz „Vosztok” zászlóalj parancsnoka azt javasolta, Oroszország fagyassza be a háborút a jelenlegi frontvonalak mentén – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézetre hivatkozva a Portfolió. Alekszandr Hodakovszkij szerint hazája nem lesz képes rövid távon legyőzni Ukrajnát, és nem valószínű, hogy könnyen elfoglalnak majd újabb ukrán városokat. Ezért úgy véli, Moszkvának fegyverszünetet kell kötnie, ezzel a sem háború, sem béke állapot alakulhat ki. Hodakovszkij szerint

Ukrajna egy befagyott konfliktusban kellőképpen meggyengülne, és így Oroszország nagyobb befolyást tudna gyakorolni rá, mint a háborúban.

Hodakovszkijnak csak korlátozott hatása van az orosz vezetésre, a parancsnok a csapataival Donyeck és Zaporizzsja megye közös határát védi. Az ISW szerint szavai arra utalhatnak, hogy a közelmúltban megtörtént ukrán előrenyomulás jelentősen gyengítheti az orosz védelembe vetett bizalmat a szélesebb dél-ukrajnai front mentén. Az intézet szerint egy fegyverszünet csak Oroszországnak kedvezne, ugyanis lehetővé tenné az orosz erők újjászervezését, illetve csökkentené az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatást.

A lap emlékeztet, hogy hasonló javaslatot legutóbb Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér tett április közepén, azonban a június 24-i lázadás kudarca után elhalkultak az ilyen hangok.

Nyitókép: Ukrán katonák az orosz katonákat megadásra felszólító röplapokat tartalmazó lövedékhüvelyeket készülnek kilőni Grad rakéta-sorozatvetővel az orosz állásokra a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Bahmut térségében 2023. augusztus 13-án. MTI/AP/Libkos