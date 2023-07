Már az ukránok is elismerik: keményen szorongatják őket az oroszok

A Reuters arról ír, hogy egy magas rangú ukrán tisztviselő súlyos harcokról számolt be vasárnap az ország északkeleti részén, ahol a kijevi erők tartják a vonalaikat. Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes is arról beszélt egy interjúban, írják, hogy az oroszokkal kemény harcokat vívnak az ország északkeleti és déli részén is.

Elmondása szerint

az oroszok északkeleten megpróbálják kiszorítani az ukrán hadsereget a jól védhető pozíciókból.

Hozzátette: az orosz hadsereg célja az lehet, hogy elvonja az ukrán erőket Bahmut térségéből. Maljar arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg a délen is állandó ellentámadásokat indít, és az oroszok kitartóan törekszenek arra, hogy visszaszerezzék azokat a területeket, amelyeket az ukrán hadsereg a jelenleg zajló offenzívában elfoglalt.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP