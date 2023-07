Ezért fontos a Krími híd, amit állandóan fel akarnak robbantani az ukránok

A jelenlegi hírek szerint a híd elleni újabb támadás inkább csak ukrán PR-győzelem, mintsem komoly hadicselekmény, ugyanakkor a híd fontosságát jól jelzi, hogy nem a mostani volt az első ukrán támadás ellene. Még tavaly októberben történt robbantásos merénylet a hídon. Habár Ukrajna nagy „győzelemként” értékelte a híd felrobbantását – az ukrán posta még bélyeget is kiadott az eseményről – azonban nem sokkal később Oroszország helyreállította azt.

A Kercsi-szoros egy mindössze néhány kilométer széles tengerszoros, amely elválasztja a Krímet a Belgorodi régiótól, egyben összeköti az Azovi-tengert a Fekete-tengerrel. A szoros felett 2018-ban adták át a hidat, amely létfontosságú a Krím logisztikai ellátásának szempontjából, ugyanis az egyetlen összekötő kapocs Oroszország és a Krím között. A híd összesen 19 kilométer hosszú – Európában a leghosszabb – kétszer két sávon haladhat rajta az autóforgalom, valamint két vágányon a vasúti. A megépítése több mint hárommilliárd dollárba került.

A híd a Krím napi szükségleteinek és a hadsereg ellátásának kritikus ütőere, az orosz fekete-tengeri flotta központjának Szevasztopol ellátásában is jelentős szerepet játszik: naponta több tízezer autó halad át rajta, így a turizmus szempontjából is jelentős útvonal, továbbá fontos eleme a herszoni fronton harcoló katonák ellátásának is.

A híd a logisztikai jelentősége mellett szimbolikus fontossága is van, mivel Oroszország és a Krím egységét jelképezi. Az ukránok számára éppen emiatt gyűlölt jelképe lett a Krím Oroszország általi annektálásának. Szakértők szerint Oroszország semmilyen módon sem kényszeríthető arra, hogy feladja a Krímet, sokak szerint annak közvetlen megtámadása jelentené azt a „vörös vonalat”, amelyet követően Oroszország akár atomfegyvert is bevetni Ukrajnával szerint.