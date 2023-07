Mindennek elhordja Donald Trump Ron DeSantist, dübörög az előválasztás a republikánusoknál

Élesedik a republikánus előválasztási kampány az Egyesült Államokban. Míg a Demokrata Párt azon gondolkodik, hogy Joe Biden népszerűtlensége mellett is tartható-e az inkumbens jelölt újraindulásának hagyománya, Donald Trump exelnök és Ron DeSantis floridai kormányzó élet-halál harcot vívnak a republikánus előválasztási kampányban.

Trump egyelőre nem csak vezet, de erősödik is – áprilisban még csak 45 százalékos népszerűségét a FiveThirtyEight közvélemény-kutatási átlaga szerint 52,2 százalékra tudta feltornászni,

DeSantis pedig a februári 40 százalékról 23,3 százalékra esett.

A többiek – Mike Pence volt alelnök, Vivek Ramaswamy vállalkozó, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet, illetve Tim Scott, az egyetlen republikánus fekete szenátor – egyelőre nem rúgnak labdába.

DeSantis, a „pocsék jelölt”

Trump szombaton Las Vegasban ragadta meg a lehetőséget arra, hogy jókorát rúgjon amúgy is a földön fekvő riválisába. „Emlékezzenek, ő volt az, aki megvágta volna a társadalombiztosítást. Ő volt az, aki emelni akarta a jogosultsági korhatárt, és így is szavazott” – fogalmazott Trump DeSantisszal kapcsolatban. Figyelmeztette a republikánus bázist, hogy DeSantis bármikor visszatérhet ebbéli tervéhez, mert „nincs személyisége, és ez sokat segít, nem?” „Nem vagyok nagy rajongója, messze túlbecsülik” – elemezte DeSantis képességeit Trump.

Felelevenített egy történetet is, amikor az épp Florida kormányzói székéért induló DeSantis 2018-ban azt kérte tőle, hogy álljon ki mellette a kampányban. „Azt mondtam: idehallgass, Ron, annyira véged van, hogy ha Abraham Lincoln és George Washington feltámadna, kezüket-szívüket összetennék és imádkoznának, az sem változtatna semmin. Ron, véged van” – mondta neki állítólag Trump. „Annyira le volt maradva, és tudják, miért? Mert pocsék jelölt volt.

Én meg mellé álltam, és olyan lett, mint egy rakéta, és végül megszerezte a jelöltséget”

– kerekítette le a történetet az exelnök.

DeSantis, az etanolgyilkos

Az amerikai előválasztási szezon hagyományosan Iowa államban indul. Iowában fajsúlyos a mezőgazdaság, azon belül is a kukoricatermesztés szerepe, így aki az előválasztás nyitányán jól akar szerepelni, annak érdemes magához édesgetnie a kukoricatermesztőket.

Florida államot, melyet DeSantis korábban a kongresszusban képviselt, kevésbé érdekli a kukorica, annál inkább viszont az olcsó benzin – így magától értetődik, hogy a két állam konfliktusban van, ami az etanol, azaz a bioüzemanyag benzinbe keverését illeti. Iowa kukoricája számára az etanol biztos piac, Florida autósai pedig csak a felesleges árdrágítást látják benne. Nem csoda tehát, hogy DeSantis floridai képviselőként következetesen az etanolbekeverés ellen dolgozott.

Trump ezt használja most DeSantis kárára Iowában. Pénteken egy kampánygyűlésen jelezte a helyieknek, tudniuk kell, hogy riválisa „totálisan megveti” az etanolt. „Ne felejtsék, képviselő volt, ellene szavazott, és

évekig harcolt azért, hogy megszűnjön minden egyes munkahely, amelyet ez az igen fontos iparág fenntart” – fogalmazott Trump,

hozzátéve: „ha elérné a célját, Iowa egész gazdasága teljesen összedőlne”. (Ez az etanolos játék 2016-ban Ted Cruz texasi szenátorral kezdődött, de Trump és Biden között is volt etanolcsata a 2020-as kampányban.)

„Én úgy küzdtem az iowai etanolért, mint semelyik másik elnök a történelemben” – tisztázta az etanolhoz fűződő viszonyát az exelnök, mielőtt ismételten óva intette volna szavazóit az etanolszédelgő floridai kormányzótól: „Most majd idejön és bizonyára azt mondja, hogy »valójában egészen szeretem az etanolt, szerintem csodálatos«” – jósolta Trump, aki figyelmeztette a helyi republikánusokat, hogy „a politikusokról azt kell tudni, hogy ha van egy eredeti gondolatuk, akkor ahhoz térnek vissza”.

DeSantis, a Fauci-imádó

A republikánus bázist a koronavírus-járvány alatt kevés emberrel lehetett annyira felbosszantani (politikai értelemben véve: mozgósítani), mint Anthony Faucival, az Alleriga és Fertőző Betegségek Nemzeti Hivatalának (NIAID) 1984 és 2022 között regnáló igazgatójával, aki

egyfajta inverz Müller Cecíliaként a szigorú járványkezelés és a gyanús kínai összefonódások szimbólumává avanzsált.

A republikánus jelöltek ennek megfelelően most egymást igyekeznek összefaucizni: DeSantis egy New Hampshire-i kampányrendezvényen elmondta, szerinte Trump „katasztrofális hibát” vétett, amikor Faucira bízta a járványkezelést. Trump ugyanaznap ugyanabban az államban úgy vélekedett, DeSantis „kezdetben imádta Faucit”. A floridai kormányzó járványkezelését pedig úgy minősítette, hogy „még Cuomo is jobban csinálta” – utalva a tavalyelőtt megbukott demokrata New York-i kormányzóra.

Kit szeret a fősodratú média?

DeSantist mostanában gyakran kérdezik alacsony népszerűségéről. Ennek felelősét a floridai kormányzó most nem másban találta meg, mint a fősodratú médiában –

szerinte ugyanis a liberális sajtó beállt Trump mögé.

„Ha megnézi a nagyvállalati média embereit, kit üldöznek? Kit nem akarnak jelöltként? Engem üldöznek” – panaszkodott.

Magyarázkodni mindenesetre van oka, hiszen a július eleji kampányfinanszírozási jelentések szerint messze kevesebb pénzt sikerült összegyűjtenie, mint Trumpnak: Trump az első negyedévben harmincötmillió dollárt kapott támogatóitól, DeSantis azonban csak húszmilliót.

Trump ezért mostanában arról fantáziál, hogy DeSantis valójában már inkább kiszállna az elnökjelölti versenyből. „Ron DeÁlszent elkeseredetten próbál kimászni az elnökjelölti versenyből úgy, hogy 2028 érdekében minimalizálja az arcvesztést” – írta saját közösségi oldalán, a Truth Socialen Trump. DeSantis kampánycsapata szerint ugyanakkor az elnökjelöltség nem sprint, hanem maraton, így bőven van még idejük utolérni Trumpot.

Nyitókép: MTI/AP/Chris Carlson