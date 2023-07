Ámokfutást rendezett egy fiatal robogós New York-ban, egy ember meghalt

Hátborzongató felvétel kering arról az interneten, ahogy egy robogóval közlekedő őrült szombaton végigmotorozott Queens egyik negyedében, és pisztollyal lövöldözött gyanútlan járókelőkre. Ámokfutása során többek között megölt egy 87 éves férfit is, aki a találat után a földre rogyott, miközben vér borította az ingét – számolt be az esetről a New York Post.

A lap hozzátette, hogy a Richmond Hill-i Jamaica Avenue-n minden csendesnek tűnt, amikor az idős gyalogos végigsétál, majd megtörtént a tragédia.

Egy ember meghalt, hárman megsebesültek

A felvételen az látható, hogy a fegyveres lassan elgurult az utcán a robogójával, majd kinyújtotta a karját, és lőtt. Először egy kutyasétáltatót vett célba, de elvétette a lövést. Ekkor fordult meg az idős férfi, aki hátranézett. Amikor ez megtörtént, a lövöldöző ismét tüzet nyitott, és hátba találta.

A kutyasétáltató elmenekült, miközben az idősebb áldozat, aki vonaglani kezdett a fájdalomtól. Egy személy odasietett hozzá segíteni, de a férfi ezután összeesett.

A rendőrség szerint az elkövető Brooklynban és Queens délkeleti részén száguldozott, és

„véletlenszerűen” nyitott tüzet különböző célpontokra: négy embert lőtt meg, közülük egy meghalt, három megsebesült.

A lövöldözőnél – aki a leírás szerint egy erős testalkatú spanyol férfi volt, zöld pólót, fekete, fehér csíkos nadrágot és fekete-fehér tornacipőt viselt – egy 9 mm-es lőfegyver volt egy hosszabb tölténytárral. Egy magas rangú rendőrségi forrás azt mondta: „a fickónál rengeteg lőszer volt”. A vádemelés szombaton még folyamatban volt – írta a New York Post.

Nyitókép: Képernyőfotó