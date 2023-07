A közönség kedvence volt, mégis támadja Novák Katalint a feminista konferencia elnöke

Július 17-én, hétfőn szólalt fel a világ legnagyobb presztízsű nőjogi konferenciája, a Women Deliver nyitóbeszélgetésén Novák Katalin köztársasági elnök, aki a rendezvénynek otthont adó Ruandában épp hivatalos látogatáson tartózkodott.

Az elnök Macky Sall szenegáli és Sahle-Work Zewde etióp elnökkel, Natalia Kanemmel, az ENSZ Népesedési Alapjának főigazgatójával, valamint Sábáná Baszidzs-Raszikh afgán nőjogi aktivistával, a női vezetőket képző SOLA akadémia alapítójával együtt nyitotta meg a rendezvényt, melyen a Mandiner élőben is jelen volt.

Zajos siker a konferencián

Novák a kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt: legfőbb célja, hogy a nőknek többé ne kelljen választaniuk a szakmai siker és az anyai hivatás között, hanem ha akarnak, mindkettőben kiteljesedhessenek. Emellett az etióp elnökkel egyetértve – aki országának hozzá hasonlóképpen szintén az első női elnöke – arról beszélt, hogy azzal, hogy egy országnak női elnöke van, még nem teljesedett ki a női egyenjogúság.

Sürgette a lányok és nők részvételét a politikában, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy augusztustól (Varga Judit igazságügyi miniszter lemondásával) a magyar kormánynak egyetlen női tagja sem lesz, s a női parlamenti képviselők aránya is 15 százalék alatt van. E tárgyban

gratulált Ruandának, ahol egyébként a képviselők több mint 60 százaléka nő.

Ismertetett emellett néhány magyar családpolitikai intézkedést, köztük a négy vagy több gyermeket vállaló nők élethosszig tartó szja-mentességét.

Az egyébként kifejezetten LMBTQ-ügyekkel és abortuszpárti aktivizmussal is foglalkozó konferencián Novák Katalin családpárti álláspontja váratlanul nagy sikert okozott a konferencián.

A nyitóbeszélgetés résztvevői közül egyértelműen ő kapta a legtöbb tapsot;

a javarészt 30 év alatti nőkből álló közönséget a leginkább az az üzenet lelkesítette, hogy a nők ne kényszerüljenek munka és anyaság között választani, de nagy taps fogadta azt is, hogy Novák Magyarország első női köztársasági elnöke, valamint a négygyermekes anyák szja-mentességét.

Másfél nappal később kapcsoltak a feministák

Miután mind beszélgetőpartnerei, mind a moderátor kedélyesen elbeszélgettek a köztársasági elnökkel és senki nem fogalmazott meg sem kritikát, sem ellenvetést, a Women Deliver elnöke, a pakisztáni Maliha Khan másnap este váratlanul közleményt adott ki. Ebben azt írja, a WD „meghallotta és érti résztvevői kritikáját Novák elnök jelenlétével kapcsolatban a WD2023 nyitóünnepélyén”, sőt, „személyesen is üdvözlöm ezt a visszajelzést”. Khan hozzátette, „Novák elnök nézetei a nemi egyenlőség, a befogadás, valamint a szexuális és reproduktív egészség és jogok (ezalatt az abortuszpártiak a magzatok meggyilkolásának gyakorlatát és jogát értik – a szerk.) kapcsán

semmilyen tekintetben nem egyeznek a Women Deliver nézeteivel, ezért örülök, hogy botrány van”.

Khan a köztársasági elnök jelenlétét azzal magyarázza, hogy ahhoz Ruanda kormánya ragaszkodott: „a nyitórendezvényt a fogadó ország vezeti, így a megnyitóra az előadók meghívása is az ő hatáskörükbe tartozik”. Így azért cserébe, hogy Ruanda minden meghívottjuknak vízumot adott és a szivárványlobbit ellenző ország létére még az LMBTQ-aktivistáknak is maximális biztonságot nyújtott, „ahogy Ruanda alkalmazkodott hozzánk oly sok mindenben, a partnerség tekintetében mi is így tettünk”, és hagyták felszólalni a köztársasági elnököt.

Hangsúlyozzák, azt a szabadságot és befogadást, amit Ruanda nyújtott, „semelyik ország nem biztosította azok közül, amelyekkel valaha dolgoztunk”, ezért mentek bele Novák meghívásába, bár „nem értettünk egyet azzal a döntéssel, hogy platformot biztosítsunk neki”. Annyiban azonban megvédte a döntést, hogy hangsúlyozta: „ha feminista közösségként el akarjuk érni céljainkat, olyan emberekkel is beszélnünk kell, akikkel nem mindig értünk egyet.”

A feministák a cenzúra, Ruanda a szólásszabadság pártján

Bár Maliha Khan most azt állítja, nem értett egyet Novák Katalin meghívásával, ezt januárban még nem egészen így gondolta. A Mandiner birtokába jutott ugyanis a magyar köztársasági elnököt a rendezvényre meghívó, január 4-i keltezésű dokumentum, amelyet társszervezőkként a Women Deliver és a ruandai kormány közösen jegyez. A Maliha Khan és Vincent Biruta ruandai külügyminiszter által aláírt közös levélben az aláírók azt írják, „a ruandai kormány és a Women Deliver nevében továbbítjuk a mellékelt meghívólevelet”, s

örömmel várjuk, hogy vendégül láthassuk Őexcellenciáját, Novák Katalint Kigaliban a WD2023 konferencián”.

A Women Deliver tehát vagy időközben megváltoztatta a szólásszabadsághoz való hozzáállását, s míg korábban támogatta a nőjogok családpárti megközelítését, most ellenzi azt. Vagy pedig mindig is ellenezte, és a Nyugatról állandó emberjogi kritikák célpontjául szolgáló Paul Kagame ruandai elnöknek kellett elérnie, hogy egy nőjogi konferencián a család és az anyaság esetleg a magzati élet kioltásától eltérő kontextusban is szóba kerülhessen, megengedve azt, hogy az anyajogok is nőjogok.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán