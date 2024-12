Ezt együk az ünnepek idején, persze az sem baj, ha más kerül az asztalra

Szintén nem túl bonyolult, de annál menőbb ételnek számít a lazac tejszínes, gombás mártásban. A gomba, fokhagyma, spenót, fehérbor, tejszín kombó igazán pikáns ízharmóniát varázsol a tányérunkra. De nem vagyok benne biztos, hogy a csikériai tanyavilágban a 87 éves Józsi bácsi nagyon megörülne, ha hites asszonya, a 84. évét taposó Julis néni ezzel örvendeztetné meg szenteste. Sőt, biztos vagyok benne, hogy pörölne vele.

Na de aki nem akar flancolni, az csináljon töltött káposztát, amely igazi klasszikus magyar étel,

és különösen télen imádjuk. Aki az Alföldön, különösen a déli részén él, az persze más néven, szármaként ismeri, és hogy a románoknak is van némi ízlésük, azt jelzi, hogy ők is imádják a sarmalét. Nem kell Michelin csillagos étterem szakácsának lenni ahhoz, hogy valaki jól megbirkózzon vele, hiszen darált sertéshúsból és káposztából áll, de ahhoz, hogy igazán finom legyen, minden egyéb összetevőre, főzési mozzanatra oda kell figyelni. Az újítók használhatják a sütőt is, egyes séfek azt állítják, 80 fokon legalább 8 órán keresztül kell sütni, tehát későn kelő háziasszonyok és háziurak maradjanak inkább a főzésnél.

A burgundi marharagu már nem hétköznapi koszt, de hát mikor máskor, ha nem karácsonykor rúgjunk ki a hámból. Mint mindegyik ételt, ezt is nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, de a hozzáértők szerint van eredeti receptje is, s ha ezt elhisszük, akkor érdemes azt kipróbálni. Az biztos, hogy a különleges zöldségek, a sokféle fűszer, az olívaolaj, a vörösbor teljesen megbolondítja a húst. A marhát persze el lehet készíteni barnamártással is, azután lehet azon vitatkozni, hogy melyik a finomabb, különlegesebb.