Csökkentek a tiszteletdíjak és a szolgáltatások árai, a pénzeket lekötötték – mit csinál most a Fudan-alapítvány?

„Az egyetem beruházási koncepciójának kidolgozásában való közreműködés, a beruházás tervszintű előkészítése, az oktatási koncepció kidolgozása, valamint az alapítvány működésével kapcsolatos teendők miatt, azaz a törvényes működési feltételek megteremtése érdekében került sor jogi és szolgáltatási szerződések megkötésére a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány és partnerei között” – közölte a Mandiner megkeresésére az éppen két évvel ezelőtt létrejött, s 2021 októbere óta tevékenykedő alapítvány. Jelezték, mindez nem is történhetett volna másként, hiszen ezen működést támogató szolgáltatások megléte törvényi feltétele egy cég, vagy éppen egy alapítvány fenntartásának.

Hangsúlyozták azt is, munkájuk során továbbra is a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében dolgoznak.

Az elmúlt időszakban olyan hírek jelentek meg, mint hogy a korábban politikai viták célkeresztjébe került egyetem megvalósítására létrehozott alapítvány lényegében eltűnt. Legalábbis momentumos és DK-s politikusok így nyilatkoztak,

Vadai Ágnes még feljelentést is tett az ügyészségen.

A Mandiner kérdésére válaszolva a „nem létező” alapítvány most arról tájékoztatott, a gazdasági helyzetre tekintettel kénytelenek voltak a beruházással kapcsolatos tervek megvalósításának átütemezésére, ennek megfelelően pedig

az alapítvány csökkentette kiadásait és a beruházás helyett jelenleg az egyetemi curriculum, illetve az akadémiai fejlesztésre fókuszál.

Csökkenő szolgáltatási- és tiszteletdíjak

Vagyis továbbra is zajlik az előkészítő munka. Azt is tisztázták, mivel az alapítvány munkájának fókusza változott, a legnagyobb feladatot érintő jogi szolgáltatás díja 2022. augusztus 1-től 20 százalékkal, majd 2023. január 1-től további 44 százalékkal csökkentésre került, azaz mára a negyedére zsugorodott. Hasonlóképpen, a szervezettel szerződésben álló többi szolgáltató megbízási díjai is csökkentek az elmúlt időszakban, valamint

a kuratóriumi, illetve a felügyelőbizottsági tagok is 50 százalékkal kevesebb tiszteletdíjat kapnak

– szögezte le az alapítvány.

Arról is érdeklődtünk, miből származott a tavalyi évre vonatkozó beszámoló eredménykimutatásban szereplő, mindösszesen 358 168 000 forintnyi kamat- és kamatjellegű bevétel. Ezzel kapcsolatban megtudtuk: az alapítványt létrehozó 2021. évi LXXXI. törvény még 2021 decemberében a nagyszabású tervek megvalósítása érdekében pénzeszközöket is biztosított az alapítvány számára. Mivel azonban a beruházás a gazdasági körülmények között átütemezésre került, lekötötték és kamatoztatják a rendelkezésére álló pénzt. Mint fogalmaztak, „a támogatási összeget gondos gazdaként eljárva” helyezték el annak érdekében, hogy biztosítsák az állam által nyújtott összeg értékállóságát.

Az ebből származó kamatbevételek természetesen az alapítvány számláján kerülnek maradéktalanul jóváírásra a törvény által kitűzött célok és ezzel együttjáró feladatok megkezdéséig – szögezte le kérdésünkre a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány.

Mit csinálnak most?

Mivel Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavasszal arról beszélt, a Fudan Egyetem „a beruházási stop áldozata lett”, illetve jelenleg „nem zajlik tervezés és nincs előrelépés a projektben”, arra is kíváncsiak voltunk, konkrétan milyen tevékenységet végez jelenleg az alapítvány.

Mint megtudtuk, a közelmúltban például elköltöztek: székhelyük a Márvány utcai telephelyről a Kéthly Anna tér 1. szám alatt található irodaházba került, ahol számos háttérintézmény működik, az egyik ilyen háttérintézménnyel kötött határozatlan idejű bérleti szerződés alapján pedig

jelenleg egy 12 négyzetméteres irodában folyik a munka, amelynek bérleti díja havonta 128 ezer forint.

Leszögezték: e bérleti díj a piaci áraknak megfelelő összegű.

Mivel a sajtóban különböző híresztelések jelentek meg, az alapítvány sietett leszögezni azt is, működése a múltban és jelenleg is a törvényeknek megfelelően zajlik. „Az alapítvány neve és elérhetősége jól látható helyen kint van az irodaház aulájában. A postai és egyéb küldeményeket megkapjuk, ez nem is lehetne másként”, írták.

Végül felhívták a figyelmünket arra is, hogy „a törvény értelmében a kormány legkésőbb 2024. június 30-ig beszámol az Országgyűlésnek a Fudan Hungary Egyetem létesítésével kapcsolatos előkészítési és megvalósítási tervekről, a tervezett költségekről, így az alapítvány – a fentiekben is meghatározottakra tekintettel – ezzel összefüggésben végzi jelenleg is tevékenységét”.

Nyitóképünkön: a Fudan campusa Sanghajban