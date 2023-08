Félidei ragyogás

Ragyogj! – így hangzik a Veszprém–Balaton Európa kulturális fővárosa 2023 programsorozat hivatalos jelszava. Sokan voltak, akik a kétségeiknek adtak hangot, amikor három évvel ezelőtt bizalmat szavaztunk ennek a felszólításnak. Szkeptikusak voltak, mert a magyar ember mindig bizalmatlanul méregeti a lelkesnek tűnő vagy lelkesítő hatású felszólításokat. Történelmi tapasztalataink – vagy traumáink – ilyenkor mindig átverést, manipulációt sejtenek a háttérben. De szkeptikusak voltak azért is, mert Magyarország előző találkozása az Európa kulturális fővárosa kezdeményezéssel, Pécs 2010-es vállalkozása inkább kudarcként, mint sikerként maradt meg a kollektív emlékezetben.

Így amikor január 21-én Veszprém a Bakony–Balaton térséghez tartozó 115 településsel együtt sok gyakorlás után végre élesben is elindította az évadot, sokan féltették a rendezőket a csalódástól. Kétségtelen, hogy a féltőknek akár igazuk is lehetett volna. Sikeres kulturális rendezvényt sohasem volt könnyű szervezni, de két év koronavírus-járvány után a szomszédban dúló háborúval egy időben szinte lehetetlen. Ugyancsak a pesszimizmust látszott alátámasztani az előző évek kulturális fővárosainak sorsa: Rijeka (Fiume) és Galway éppen csak elkezdték az évadot 2020-ban, és rögtön fel is kellett függeszteni; a 2021-re kijelölt Temesvár, Elefszína és Újvidék pedig halasztani volt kénytelen – a két előbbi éppen az idei évre, a vajdasági város pedig tavaly tartotta meg rendezvényeit.