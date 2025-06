„Ingyenpénz nincs. Ez az időszak már elmúlt” – Szabados Richárd a Mandinernek

Óvatosság terén egyébként mennyiben mások a magyar cégek a nyugat-európaiakhoz képest?

Az exportáló cégeink száma 34 ezer, ebből 15 ezer magyar tulajdonú. Utóbbiak viszont az export-árbevételnek mindössze csak egyharmadát biztosítják. Termelékenységi elmaradásuk van, emiatt nehezebb a helyzetük, mint a nemzetközi társaiknak. A globális piacon jelenlévő cégekre sokkal kevésbé jellemző az óvatossági motívum. Éppen ezért küzdünk, hogy a magyar kkv-k is felvegyék a versenyt, termelékenyebbé váljanak. A globális piacokon aktív cégek bátrabban mozdulnak, míg a hazai kkv-k számára még szükség van plusz támogatásra és ösztönzésre. Ezért is kiemelten fontos számunkra a hazai vállalatok felzárkóztatása.

Korábban többször hangsúlyozta a vállalati képzés hiányát. Mit tapasztalnak ezen a téren?

Mondok néhány érdekes adatot: Felméréseink szerint az elmúlt két évben a cégek háromnegyede nem költött kutatásfejlesztésre, 60 százalékuk pedig még képzésre sem. Ez nem feltétlenül forráshiány, hanem inkább hozzáállásbeli kérdés. A cégek gyakran nem ismerik fel egy-egy fejlesztés vagy képzés hosszú távú hasznát. Emellett sokan még mindig bizalmatlanok a külső szakértőkkel szemben. Ezért van szükség olyan közvetítő szervezetekre – például kamarákra –, amelyek segítenek hiteles szakmai partnereket ajánlani számukra.

Szintén érdekesség, hogy bár az IT-szakemberek számát tekintve az európai mezőny élén vagyunk, az ő tudásukat még nem hasznosítjuk kellő arányban a vállalati döntéshozatalban. E téren is van még hová fejlődni.

Óriási az igény a honlapokra

Ha már az IT-t említi: a Demján Sándor Programnak van egy ezzel kapcsolatos része is, mégpedig a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program. Az ember azt hinné, 2025-ben erre már nincs szükség, hiszen aki nincs fent az interneten, az nem is létezik. Hogy állunk ezen a téren?

Nagyon sokan voltak ugyanígy szkeptikusak, hogy erre van-e egyáltalán igény. Készült egy felmérés, amely kimutatta, hogy 15 ezer hazai cégnek se weboldala, se közösségi médiajelenléte nincs. Úgy terveztük, ha ennek csak a negyedét elérjük, máris több ezer cég indulhat el a digitális versenyképesség útján.

A programra 9 milliárd forintot különítettünk el – ez jól mutatja, hogy nem csupán ösztönözni, hanem konkrét eszközökkel is segíteni szeretnénk a vállalkozásokat.

Kiválasztottunk egy tender keretében 30 szolgáltatót – köztük a legnagyobb telekommunikációs cégeket is –, akik képesek komplex digitalizációs csomagokat nyújtani a cégeknek. Ezek az alapcsomagok tartalmazzák többek között a domain- és tárhelyszolgáltatást, biztonsági megoldásokat, weboldalkészítést, közösségimédia-felületek kialakítását, valamint akár magasabb szintű szolgáltatásokat is, mint például webshopfejlesztés vagy kiberbiztonsági rendszerek kiépítése. A pályázók ezek közül a szolgáltatók közül szabadon választhatnak.

A program lényege, hogy két éven keresztül a magyar állam átvállalja a digitalizációs csomag költségeit a vállalkozások helyett. Egyetlen elvárás van: a cég a támogatott időszak után legalább még egy évig fenntartja a szolgáltatást, így összesen három év áll rendelkezésére, hogy kipróbálja, valóban hasznos-e számára. A program iránti érdeklődés minden várakozásunkat felülmúlta: a 9 milliárd forintos keretre már most 11 milliárdnyi regisztráció érkezett, 6500 vállalkozás jelentkezett is, akik 7 milliárd forintnyi pályázatot már be is nyújtottak. A jelentkezők 10 százaléka már meg is kapta az úgynevezett vouchert, amelynek birtokában a kiválasztott szolgáltatókhoz fordulhatnak.