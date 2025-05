Varga Mihály döntött, erre pedig a forint is reagálni fog

Nem változtatott az alapkamat és a kamatfolyosó mértéként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a keddi ülésén. A Varga Mihály jegybankelnök vezette testület döntése értelmében így továbbra is 6,5 százalékon marad az irányadó ráta és a kamatfolyosó két széle sem változott. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,5 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,5 százalék maradt.

A márciusban hivatalba lépő elnök eddig egyetlen alkalommal sem változtatott a kamatokon.

A piac ugyanakkor pontosan ezt várta a jegybanktól, hiszen a monetáris tanácsnak a jelenlegi gazdasági, pontosabban inflációs helyzetben nem igazán van mozgástere. Ráadásul a forint is beállt az euróval szembeni 400-as szintre, még ha a döntés előtt kissé gyengült is.

Múlt hét végén a 402 forint körül lehetett kapni egy eurót, kedd délelőttre pedig a 404-es szintre emelkedett a jegyzés. Innen várta a délutáni kamatdöntést is.

