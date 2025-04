Eltaktikázta magát Európa, kár volt a vesztesre fogadni Amerikában, most pedig beindult a kapkodás és a pánik

Most már készen áll a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az uniós vezető politikus ezt hétfőn jelentette be, néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokat vetett ki a világ számos országára és gazdasági szövetségére, így az Európai Unióra is. Az EU vezetése előbb támadott, ellenvámokat javasolt, majd visszakozott, és újabban már kétoldalú vámmentességet ajánlott fel válaszként az autókra és más ipari termékekre, hogy elkerüljék a kereskedelmi háborút, de ebből a Fehér Ház nem kér. Most pedig már tárgyalni szeretnének Európa vezetői Trumppal, akit folyamatosan támadtak.