Új korszakra ébred a magyar biztosítási piac, de ehhez mindenkire szükség van

Óriási változás előtt áll a hazai biztosítási piac és jelentősen átalakul a közvetítők, alkuszok, ügynökök szerepe is, mivel az ügyfelek igényei is megváltoztak az elmúlt néhány évben. A lendületet jól mutatja, hogy az iparág hazánkban 2024-ben 12,4 százalékos növekedést ért el, amire korábban nem volt példa.

A hazai biztosítási piac hozzájárulása a GDP-hez ugyanakkor jelentősen elmarad az Európai Unió átlagától, annak mindössze egyharmada. A lemaradást jól jelzi, hogy a 2000-es évek elején még nagyjából azonos volt a bankszektor és a biztosítási piac hozzájárulása a gazdaság teljesítményéhez, mára a bankok hozzájárulása messze meghaladja a biztosítókét – részletezte a Mandinernek Keszthelyi Erik, a mára piacvezető Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója.

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója. Fotó: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

Kiemelte, éppen ezért is van óriási jelentősége annak, hogy március 18. és 20. között Magyarország adott otthont az egyik legnagyobb nemzetközi biztosításközvetítői konferenciának, a Brokerslink világszervezet európai találkozójának, amelyre 29 országból érkeztek a szakma legnevesebb képviselői. A Brokerslink kizárólagos hazai partnere a teljes egészében magyar tulajdonban lévő Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

Hatalmas eredmény számunkra ez a nemzetközi szakmai programsorozat, ezzel Magyarország felkerült a biztosítási szektor globális térképére

– fogalmazott Keszthelyi Erik.

Elkerülhetetlen a hazai biztosítási piac fejlődése

A Hungarikum Alkusz vezetője a Mandiner kérdésére világossá tette, az elmúlt években, évtizedekben szinte semmit sem változott idehaza az emberek hozzáállása a biztosításokhoz. Ez elsősorban az edukáció, így a tudatosság és a biztosításokkal kapcsolatos ismeretek hiányára vezethető vissza.

Felméréseink bizonyítják, hogy azokban az országokban, ahol a biztosításokkal kapcsolatos tudatformálás hosszú ideje jól szervezett, s már fiatal, általános iskolás korban elkezdődik, ott a szektor GDP-hez való hozzájárulása is lényegesen magasabb, mint ahogy az egy lakosra vetített biztosítási szerződések száma is.

„Jelenleg is szoros egyeztetések zajlanak a szövetségünk, a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége és az Oktatási Hivatal, valamint a Klebelsberg Központ között, hogy el tudjuk indítani azokat az edukációs folyamatokat, amelyek 5-10 év múlva éreztetik valódi hatásukat, érdemi változás csak ezt az időszakot követően várható. A lakosság mellett edukálnunk kell a kis- és középvállalkozói szektort is” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Keszthelyi Erik a hazai biztosítási piac sajátosságairól elmondta, Magyarországon a kötelezően kötendő biztosítások szerepe a meghatározó. Idetartozik a lakásbiztosítás, amelyet a jelzáloghiteleseknek kötelező megkötniük, de ilyen a gépjármű biztosítás is. A tapasztalatok szerint ezek ellen nincs kifogása az embereknek, de az egyéb termékek – egészség- és életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, vagy az öngondoskodást támogató biztosítások – iránti igény jóval kisebb, mint a pénzügyi tudatosságban előrébb járó országokban.

Gyorsan kell reagálni az átalakuló elvárásokra

„Nem az ügyfelek hibája, hogy évtizedek óta változatlanok az attitűdök, ez egy szektorális probléma. Ezt jól mutatja, hogy 2007 óta több mint 15 ezerrel csökkent a hazai biztosításközvetítők száma, ami komoly megoldandó problémát jelent a teljes iparágra nézve.”

A mesterséges intelligencia és a digitalizáció ezt az űrt nem képes betölteni, mivel az ügyfeleknek megmaradt az igényük a közvetítőkkel való kapcsolattartás iránt. A közvetítőknek ugyanakkor az elmúlt egy-két évben korábban nem tapasztalt horderejű változásokhoz kell alkalmazkodniuk az ügyfelek ma már elvárják, hogy ne csak egy biztosító ajánlatát ismerhessék meg, hanem több biztosító kínálatát lássák, összehasonlítható módon

– magyarázta Keszthelyi Erik. Ez jelentősen átalakítja a közvetítői piacot is, mivel a többes ügynökök, alkuszok, online biztosításkötést kínáló szakmai portálok tudják legjobban kiszolgálni az átalakuló ügyféligényeket. A folyamat jól látható a most zajló lakásbiztosítási kampányban is.

Be kell hoznunk az elmúlt 30 évet

„A Brokerslink világszervezet most zajló nemzetközi találkozójának egyik kiemelt szakmai kérdése, hogyan lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni a biztosítási szektort. A biztosítási ügynökök átlagos életkora folyamatosan nő, és ahogy már említettem, több mint 15 ezerrel csökkent számuk az elmúlt szűk 20 évben. Mi a Hungarikum Alkusznál meg vagyunk győződve arról, hogy a szakmában dolgozóknak ki kell állniuk a szakmai normák mellett és edukálniuk kell az ügyfeleiket, jó termékeket értékesíteni számukra és meghiúsítani azokat a szerződéseket, amelyek később komoly csalódásokhoz vezetnek, amikor káresemény történik.”

Kérdésünkre Keszthelyi Erik arra mutatott rá, hogy az edukáció hiánya és az ügynökök egy részének hozzáállása miatt továbbra is rengeteg sztereotípia él az emberekben biztosításokkal kapcsolatban.

Tipikus példa, szinte minden családban találkozhatunk olyannal, aki feleslegesnek tartja a biztosítást. Vagy azzal érvel, hogy feleslegesen fizeti a biztosítását, kidobott pénzként tekint rá, mondván, eddig sem történt baj. A másik gyakori – és téves – szemlélet, hogy a kár bekövetkezése esetén úgysem fizet a biztosító.

„Éppen ezért is tartom nélkülözhetetlennek, hogy a következő években, évtizedekben a fiatalabb generációk már másképp tekintsenek a biztosításokra és tudatosan tervezzenek. Ezeket a terveket pedig a tényleges igényekre szabott konstrukciókkal, világos feltételekkel kínálják a biztosításközvetítők mind az online térben, mind a megmaradó személyes tanácsadás során” – zárta gondolatait a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök- vezérigazgatója.

Keszthelyi Erik szerint sokat kell még dolgozni, az iparágnak „korán kell ébrednie és később feküdnie”, de ez elkerülhetetlen, mivel az elmúlt 30 évet kell bepótolni.