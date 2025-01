Az egyik legnagyobb állami beruházás adott komoly lendületet Tolna vármegye fejlődésének

A jobboldali kormányzás 2010-től komoly felzárkóztatási pályára állította a térséget. A Dél-Dunántúl gazdasági szempontból az országos átlag alatt teljesít, ám a három vármegye, Baranya, Somogy és Tolna közül utóbbi hozza a legjobb mutatókat.

Kiemelt jelentőséggel bír 2014 óta az állam egyik legnagyobb fejlesztése, Paks II beruházása és az atomerőmű folyamatos fejlesztése, üzemeltetése.

A paksi bővítésnek óriási szerepe van Tolna gazdasági fejlődésében.

Lassan, de biztosan felzárkózik a régió

A 2010-es kormányváltás óta Tolna vármegye számos gazdasági mutatóban gyorsabb ütemben zárkózik fel, mint a fejlettebb régiók, vagyis térség hátránya folyamatosan csökken.

A fejlődést Tolna vármegyében a paksi bővítéssel összefüggő, egy évtizede tartó beruházások és előkészületek határozzák meg, de kiemelkedő a mezőgazdaság- és élelmiszeripar, valamint egyre több turista érkezik a térségbe, ezzel együtt a vendégéjszakák száma is folyamatosan nő.

A paksi bővítés felrázta Tolnát

Az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó közvetett és közvetlen fejlődés szinte minden területen érezteti a kedvező hatását. A vármegye helyi vállalkozásainak beszállítói szerepe jelentősen növelte a keresletet, így a cégek életképességét. A cégek termékei és szolgáltatásai iránti kereslet jelentős felfutása pedig új munkahelyeket teremtett.

Nem csak az alacsony hozzáadott értékű munkahelyek száma emelkedett, hanem a mérnöki, fejlesztői és energetikai szakemberek iránti kereslet is megnőtt.

Az erőmű fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok mellett az ahhoz kapcsolódó beruházások is jelentősen növelik a befektetők számára a vármegye egészének üzleti vonzerejét.

A kapcsolódó fejlesztések pedig az ott élők egyértelmű nyertesei, beleértve a vasutat és a közúthálózatot érintő felújításokat, beleértve az M6-os autópálya fejlesztését. A paksi bővítésnek köszönhetően infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak, ami szintén a beszállítók mellett a helyi munkaerő lehetőségeit is szélesíti. A megélénkülő forgalomnak köszönhetően az ingatlanárak is emelkedtek, valamint a kereslet és a kínálat is élénkült.