Berobbantak az NB I-be, pedig más-más utat választottak – 10 évnyi pokoljárás után Győrben és Nyíregyházán is ütőképes csapat épül, stabil anyagi háttérrel

A cikk szerzője a Világgazdaság munkatársa

Bár még sok van vissza a labdarúgó OTP Bank Liga 2024/25-es szezonjából, tizenegy forduló után, az idény nagyjából harmadánál járva megállapíthatjuk, hogy az eddig látottak alapján mindkét feljutó csapatnak, a Nyíregyháza Spartacusnak és az ETO FC Győrnek is jó esélye van megkapaszkodni az élvonalban.

Az ETO 10 lejátszott mérkőzés után 12 ponttal 7. a 12 csapatos mezőnyben és 5 pont az előnye a már kiesőhelyen álló Debrecennel szemben, a Nyíregyháza pedig 11 mérkőzést követően 11 egységet gyűjtött, ezzel 9. a tabellán.

Mindkét csapat a 2014/15-ös szezonban szerepelt utoljára az NB I-ben, aztán viszont licencproblémák miatt kizárták őket, egészen a harmadosztályig zuhantak, onnan kellett visszaküzdeniük magukat a legjobbak közé.

A Győri ETO helyzetéről

2015-ben robbant ki a nagy vihart kavart brókerbotrány, melynek nyomán az ETO tulajdonosa és főszponzora, a Quaestor-csoport csődöt jelentett, a klub legfontosabb támogatója kiesésével nem tudott megfelelni a licencfeltételeknek, így a harmadosztályban volt kénytelen folytatni. Két évvel később, 2017-ben jött össze a feljutás a második vonalba, az újból NB I-es szereplés viszont csak 2022-ben lett újra reális és egyértelműen kimondott cél, amikor Világi Oszkár került a tulajdonosi székbe.

A felvidéki születésű magyar üzletember jelenleg a szlovák állami olajvállalat, a SLOVNAFT vezérigazgatója, a MOL-csoportnál pedig vezérigazgató-helyettesi posztot tölt be, emellett más ágazatokban is vannak érdekeltségei, és a futball világa sem ismeretlen számára, hiszen 2014 óta a dunaszerdahelyi DAC tulajdonosa, amely vezetése alatt már többször is dobogós helyezést ért el az elmúlt években a szlovák bajnokságban.

Világi győri szerepvállalásának kezdete óta többször is beszélt arról, hogy az ETO-val is komoly céljai vannak, viszont azt láthatjuk, hogy ezen célok elérésében egyelőre nagyrészt külföldi játékosokra támaszkodnak. A Transfermarkt adatai szerint a jelenleg 9,1 millió euró összértékű, 27 fős keretüknek 81,5 százaléka, 22 fő légiós, és mindössze 5 magyar, ha a portál által szintén szlovák állampolgársága miatt légiósként kezelt, de magyar nemzetiségű Szépe Jánost is a hazai futballisták közé soroljuk, akkor is 21-6 a megoszlás a légiósok javára. Világi Oszkár ennek kapcsán tavaly a csakfocinak nyilatkozva elmondta, csak magyar labdarúgókkal nem látta biztosítottnak, hogy feljutásra esélyes gárdát tudnak kiállítani, így inkább lemondtak több százmillió forintnyi MLSZ-támogatásról, és úgy döntöttek, rutinos, élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező külföldiekre alapoznak.

Világi egy idén nyáron az Indexnek adott interjúban közölte, jelenleg is keresnek elkötelezett, tőkeerős szponzorokat a csapat mellé, és kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy mielőbb új stadiont építhessenek a 2008-ban átadott, de sok szempontból ma már korszerűtlennek számító ETO Park helyett.

A Nyíregyháza Spartacus helyzetéről

Hasonló utat járt be az idény másik feljutó csapata, a Nyíregyháza, amelynek 2012 óta tulajdonosa Révész Bálint, Magyarország egyik legjelentősebb logisztikai és szállítmányozási nagyvállalatának, a Révész Groupnak a tulajdonosa.

A 70. születésnapját idén ünneplő üzletember a csakfocinak úgy nyilatkozott, számukra tudatos koncepció volt, hogy az ETO-val ellentétben inkább magyar játékosokban gondolkodnak.

Ezt alátámasztja a 6,86 millió euróra taksált keretük összetétele is, a 32 főből mindössze 11-en légiósok, ez 34,4 százalék, és köztük is olyanokat találunk, mint a georgiai válogatott Kvekveskiri, az Újpesten a múlt idényben bizonyított Keita, az ex-kecskeméti Leoni, vagy a korábban Kisvárdán jól futballozó Navratil. A magyar kontingenst végignézve is erős a névsor, a komoly NB I-es rutinnal bíró Baki Ákos, Géresi Krisztián vagy Kovácsréti Márk mellett a 10-szeres válogatott Nagy Dominikot és a volt gólkirályt, Eppel Mártont érdemes kiemelni.

Nyíregyházán sem csupán annyi a cél, hogy lehetőleg ne zuhanjanak vissza azonnal az NB II-be, Révész Bálint stabil élvonalbeli csapatot akar, idővel pedig szeretné, ha a nemzetközi porondra is kilépne a piros-kék alakulat. A nagy tervek részeként új stadiont is kapott a gárda, a több mint 19 milliárd forintos költségvetésből épült, 8150 férőhelyes modern létesítményt idén augusztus végén adták át.

Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor