Magyarország fontos üzenetet küldhet a világnak: Orbán Viktor döntése mindent megváltoztathat

A miniszter személyében tehát egy olyan szakembert láthatunk, aki a kormányzat által képviselt irányvonalat egyben személyes értékrendjének is tekinti. Egyes politikai szereplőkkel ellentétben nem érdekből, hanem meggyőződésből azonosul valamivel, magáénak érzi. Ha a leírtakat továbbgondoljuk, ez a hitelességet erősítheti, ami szintén fontos vezetői erény. Májusi megfogalmazása is utal a magáénak vallott alapértékekre.

Képviselői munkája kapcsán pedig egy vele készített személyes hangvételű interjúban 2017-ben beszélt arról, hogy csak teljes odaadással lehet végezni ezt a feladatot, és „gyerekként sem hitt a gyors sikerekben, otthon azt tanulta meg, hogy a kitartó, szorgalmas munka mindig meghozza az eredményt, a legtávolibbnak tűnő célt is el lehet érni, ha következetesen, napról napra építkezve elvégezzük a feladatainkat. Így állt hozzá 2010-ben is, hogy a feladatokat sorrendbe állítva lépésről lépésre lehet haladni a cél felé.

Szintén habitusára utal még, amit év elején, az iCon intelligent economy és a Századvég közös eseményén mondott: továbbra is józan, mértékletes és fegyelmezett politikára van szükség az infláció csökkentéséhez. Ezek a megfogalmazások higgadt, egyben fegyelmezett, kitartó vezetőre utalhatnak.

A piac Varga Mihályra számít

Érdemes végül azt is megnézni, hogy a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők miért számolnak Varga Mihállyal. Túl azon, hogy korábban maga az érintett sem hárította el egyből a jegybankelnökségre vonatkozó kérdést, Virovácz Péter a miniszterelnök szavai alapján arra következtet, hogy Varga Mihály kinevezésével szükség lehet egy csúcsminiszterre. Szerinte azzal is együtt jár majd, hogy Nagy Márton megkapja a költségvetés területét, ami a piacok számára sokkal fontosabb szempont lehet, mint maga az új jegybankelnök személye. Így Virovácz Péter szerint nem is az a kérdés, hogy ki lesz a jegybankelnök, hanem sokkal inkább, hogy mit jelent ez hosszabb távon a költségvetési politika, az infláció, akár az államadósság-kezelés szempontjából.