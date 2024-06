Jó hírt kapott a magyar gazdaság, sokan vártak erre

A Moody’s fenntartja Magyarország Baa2 hosszú távú befektetői besorolását a legfrissebb, Magyarországról szóló jelentésében – szemlézte a dokumentumot az Index.hu. A hitelminősítő azt írta, „ez a közzététel nem jelent be hitelminősítési intézkedést, és nem utal arra, hogy a közeljövőben várható-e hitelminősítési intézkedés”, de megerősíti az ország gazdasági helyzetét.

Hogy reagáltak erre Nagy Mártonék?

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) azt írta közleményében, „a fokozódó háborús helyzet ellenére töretlen a bizalom Magyarország iránt, a Moody’s is változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat”. Emlékeztettek, Magyarország iránti nagyfokú bizalmat tükrözi, hogy a Standard & Poor’s áprilisi jelentése után a Moody’s stabil kilátással változatlanul hagyta hazánk államadósságának befektetésre ajánlott besorolását. Az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) folyamatos beáramlása is alátámasztja. Magyarországon ruháznak be a többi között a legnagyobb német autógyártók és a high-tech elektromosautó-ipari cégek is, mint például a BYD vagy a CATL, sorolták.

És mit mondott Varga Mihály?

„Bár háború dúl a szomszédban, az uniós versenyképesség pedig hanyatlik, Magyarországot mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja, és két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint az elmúlt évtized elején” – értékelt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.