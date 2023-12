Félmillió embert érint ez a változtatás: januártól erre kell figyelni!

Kijött a szabályozás!

Sokáig nem lehetett tudni, hogy is fog működni Magyarországon az új rendszer, de most a Magyar Közlönyben megjelent a szabályozás. A kormányrendelet mások mellett rögzíti, az érintett háztartások az elkülönített gyűjtési rendszerben az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényben gyűjthetik a háztartásokban képződő konyhai zöldhulladékot

– nyers zöldség- és gyümölcsmaradék, kávézacc, teafű, fűszerek, gyógynövények, tojáshéj –

és a konyhai élelmiszer-hulladékot

– hulladékká vált konyhai étel és élelmiszert.

A bedobható élelmiszerek pontos listáját IDE kattintva tudják megtekinteni.

Hol indul a program?

Az új rendszert a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. biztosítja; ők szolgáltatják a gyűjtésre szolgáló biokukákat, a biohulladékok átvételét, gyűjtését és elszállítását. A vállalat most házhoz kiérkező gyűjtést vezet be, de a biohulladékot kijelölt hulladékgyűjtő pontokon is le lehet majd adni. A kerti zöldhulladék átvételét nem érintik a változtatások.

Egy 5 literes konyhai gyűjtőedényt fognak kapni a programban résztvevők, lakásonként egy-egy darabot (összesen 188 ezer darabot), amely könnyen kezelhető, szag- és kifolyásmentes is. Használatuk viszont nem kötelező – más típusú edényekben is lehet gyűjteni a biohulladékot. Emellett társasházak számára is kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát (összesen 14 ezer 500 darabot), amelyet a megszokott módon kell a ház elé kihúzni, a meghatározott napokon.

A MOHU hétfőn kiadott egy közleményt, amelyből kiderült, hogy házhoz menő konyhai zöld- és élelmiszerhulladék gyűjtést fokozatosan vezetik be. Januártól első körben, országszerte 14 településen,

Budapest (XI. és XXI. kerületében), Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés társasházi övezeteiben

indítják el a szolgáltatást.

A házhoz érkező gyűjtés 2024-ben 460 ezer embert fog érinteni.

A második ütem 2025-ben indul majd 1,5-2 millió lakos bevonásával, ez főként a többi vármegye székhelyet, valamint a nagyobb városokat érinti majd.

Nyitóképünk illusztráció (Forrás: Krizsán Csaba, MTI)