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alföldön biblikus idő apokalipszis

Rovartan

2026. augusztus 25. 06:23

Biblikus időket élünk az arma­geddon és az apokalipszis határmezsgyéjén botorkálva, újabb csapásként az amúgy is ezer sebből vérző Alföldön megjelentek a valódi sáskák.

2026. augusztus 25. 06:23
Hegyi Zoltán
Magyar Nemzet

„Biblikus időket élünk az arma­geddon és az apokalipszis határmezsgyéjén botorkálva, újabb csapásként az amúgy is ezer sebből vérző Alföldön megjelentek a valódi sáskák, marokkóiak, olaszok, vándorok, nyilván abban reménykedve, hogy találnak még valami elpusztítanivalót. Ottani gazdákkal beszélgetve az derül ki számomra, hogy nem sokat, de ne ironizáljunk, a helyzet katasztrofális. Pár éve kezdődött az invazívok támadása, amikor váratlanul leléceltek a krumplibogarak és megjelentek a poloskák. Nem volt menekvés. Idén viszont alig észrevehető a ténykedésük. A tarrágással egybekötött új pusztítás főszereplője a sáskahad lehet, esetleg a japán cserebogár. Mert az meg már itt dekkol a szlovén határ mentén az autópályák pihenőiben, és alig várja, hogy a tömegturizmus végre behurcolja hozzánk is. Ezek a japánok szintén tarrágók és nem válogatósak. A kifejlett bogarak szétcincálják a szőlőt (nem elég neki az amerikai szőlőkabóca), a gyümölcsfákat, a dísznövényeket, és még a rózsákra is ráfanyalodnak, mialatt a lárvák a gyökérzetet pusztítják.

Itt az jut eszembe, hogy nem figyeltem, a Nébihet is lefejezte-e már az elszabadult új rezsim, de nem kellene. Ők legalább teszik a dolgukat.

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Végezetül egy kis „konteó”. Hőkupola, aszály, tüzek, rovarok. Ez a táj várhatja a brazil és a világító ukrán búza érkezését.”

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 25. 09:08
Poloskák, Tarrágás, sáskák - ami a természetben, az a közéletben, emberi természetben. A kertben is minden fonnyad, senyved, csak a gaz zöldell.
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states3
2026. augusztus 25. 07:33
Hol vannak ezek a sáskák, a pszichopata ávóshoz és siserahadához képest. Sehol.
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0
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bakafant-28
2026. augusztus 25. 07:00
Metaforikus kép,afgánok,nigériaiak,bangladesiek,szudániak,stb...Nyugat-Európát már letarolták,tönkretették.....
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