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Orbán Balázs Tisza Párt mcc

Nekrológ az Mathias Corvinus Collegiumért

2026. augusztus 27. 16:28

Az MCC beszántása ezért egyszerre veszteség a fiataloknak és nemzeti öncsonkítás.

2026. augusztus 27. 16:28
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Nekrológ az Mathias Corvinus Collegiumért

Az MCC több volt, mint oktatási intézmény. Magyar fiatalok ezreinek olyan ingyenes képzést, közösséget és nemzetközi lehetőségeket adott, amilyenek máshol nem voltak elérhetők a közép-európai térségben. Az egész Kárpát-medencében, általános iskolás kortól az egyetem végéig elérhető mindenki számára. Sokak előtt olyan világot nyitott meg, amelyhez másként nem fértek volna hozzá.

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Közben az MCC körül egy addig példátlan szellemi és kapcsolati erőtér alakult ki. Budapest a nyugati konzervatív világ egyik intellektuális központja lett. A világ fontos gondolkodói, politikusai és véleményformálói jöttek ide, megismerték Magyarországot, és sokan példának tekintették.

Itthon sokan támogatták ezt a munkát. Néhányan nem értették, hogy mi ennek a jelentősége. Külföldről viszont pontosan látszott, mekkora erő van mindabban, ami történik. Még politikai ellenfeleink is kénytelenek voltak elismerni, hogy Magyarország befolyása messze meghaladta azt, ami méretéből és gazdasági súlyából következett volna.

Magyarország a történelem folyamán mindig akkor járt rosszul, amikor nem ismerték, és mások mondták el helyettünk, hogy kik vagyunk. Az elmúlt években végre újra mi alakítottuk a saját rólunk szóló történetet. Sok-sok ember, sok-sok intézmény egy irányba ható önálló munkájának eredményeként intellektuális igazodási ponttá váltunk, amiből külpolitikailag, gazdaságilag és kulturálisan egyaránt sokat nyert egész Magyarország. Ebben nagy szerepe volt az MCC-nek, amiért hálás lehet mindenki az ott dolgozó munkatársaknak, oktatóknak, kutatóknak!

Most ezt számolják fel. Nem egyszerűen egy intézményt, hanem azt a képességet, hogy Magyarországnak saját hangja, saját nemzetközi hálózata és saját szellemi kisugárzása legyen. Az új kormánynak erre nincs szüksége. Nem akarja, hogy Magyarország önálló igazodási pont legyen; elég neki, ha feloldódunk a liberális brüsszeli politikában.

Az MCC beszántása ezért egyszerre veszteség a fiataloknak és nemzeti öncsonkítás. Nem átalakítás. Lassú agónia.

A nemzeti oldal azonban soha nem fogja feladni. Soha nem fogja hagyni, hogy Magyarországot kifosszák, szuverenitását elvegyék, hangját elnémítsák. Én se fogom hagyni – küzdeni fogok egy életen át. Jön még borúra derű. Isten óvja Magyarországot!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
rugbista
2026. augusztus 27. 16:58
Úgy kellett volna megcsinálni, hogy ne lehessen egy tollvonással megszüntetni, gyerekek!
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0
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nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 27. 16:52
Irgum-burgum 2026. augusztus 27. 16:38 • Szerkesztve ,,Az MCC semmilyen értelmes célt nem szolgált...,, Az micsoda, hogy import szélturbinát és okosmérőt veszünk szarzsák?! Hülyének is megéri üzlet, mi!!!
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3
0
rasdi1
2026. augusztus 27. 16:48
"Soha nem fogja hagyni, hogy Magyarországot kifosszák, szuverenitását elvegyék,..." Erről kedves Balázs már lekéstünk. Szuverenitásunk jelentősebb részéről már EU-csatlakozásunkkal lemondtunk. Mióta "aprópénzért" farigcsálják le további maradékait szuverenitásunknak, a maradék megőrzésének lehetősége is egyre nehezebb. Úgyhogy ez ma már, sajnos, üres frázis.
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0
0
Vata Aripeit
2026. augusztus 27. 16:45
Tehát bevonni a kekvák alá , hiba volt. Durva hiba, szinte bűn. 1996-ban lett alapítva, volt 30 éve. Tehát itt az ideje, 2026-ban egy új alapítvány létrehozásának MMCC ( Másik MCC, avagy 2200) néven. A minta adott. 1996-ban is ellenzékben volt a fidesz, szal nem sírni, hanem építkezni kellene.
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3
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