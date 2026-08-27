Itthon sokan támogatták ezt a munkát. Néhányan nem értették, hogy mi ennek a jelentősége. Külföldről viszont pontosan látszott, mekkora erő van mindabban, ami történik. Még politikai ellenfeleink is kénytelenek voltak elismerni, hogy Magyarország befolyása messze meghaladta azt, ami méretéből és gazdasági súlyából következett volna.

Magyarország a történelem folyamán mindig akkor járt rosszul, amikor nem ismerték, és mások mondták el helyettünk, hogy kik vagyunk. Az elmúlt években végre újra mi alakítottuk a saját rólunk szóló történetet. Sok-sok ember, sok-sok intézmény egy irányba ható önálló munkájának eredményeként intellektuális igazodási ponttá váltunk, amiből külpolitikailag, gazdaságilag és kulturálisan egyaránt sokat nyert egész Magyarország. Ebben nagy szerepe volt az MCC-nek, amiért hálás lehet mindenki az ott dolgozó munkatársaknak, oktatóknak, kutatóknak!

Most ezt számolják fel. Nem egyszerűen egy intézményt, hanem azt a képességet, hogy Magyarországnak saját hangja, saját nemzetközi hálózata és saját szellemi kisugárzása legyen. Az új kormánynak erre nincs szüksége. Nem akarja, hogy Magyarország önálló igazodási pont legyen; elég neki, ha feloldódunk a liberális brüsszeli politikában.