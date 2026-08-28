Ft
Ft
32°C
16°C
Ft
Ft
32°C
16°C
08. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 28.
péntek
rendszer Jámbor András jogászok vélemény

Mikor nézünk szembe azzal, hogy jogásznak lenni az égadta világon semmire se garancia egy közjogi pozícióban?

2026. augusztus 28. 11:55

Hogy a közelmúltunk történelmét jogászok baszták szét, akik azt gondolták, a jog megoldja a társadalmi, a közgazdasági és közjogi kérdéseket?

2026. augusztus 28. 11:55
null
Jámbor András
Jámbor András
Facebook

„A rendszerváltást és az utána lévő rendszert jogászok csinálták.
Az Orbán-rendszer közjogi rendszerét jogászok csinálták.
Az elmúlt 16 év összes átalakítását jogászok csinálták, jogászszemlélettel.
És még bőven lehetne sorolni azt, hogy ebben az országban mit csináltak jogászok.
Ez nem a mostaniról szól, és Ligetinek is örültem volna. És már a Polgár-ügynél is ezt kérdeztem:
Mikor nézünk szembe azzal, hogy jogásznak lenni az égadta világon semmire se garancia egy közjogi pozícióban?
Hogy a közelmúltunk történelmét jogászok baszták szét, akik azt gondolták, a jog megoldja a társadalmi, a közgazdasági és közjogi kérdéseket?
Akik azt gondolják, hogy a demokrácia és a közösség csupán jogszabályok összesége.”

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. augusztus 28. 16:04
Jámbor szerint: jogásznak lenni az égadta világon semmire se garancia egy közjogi pozícióban? Lenin elvtárs a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonta, amikor átszervezték a bíróságokat. 1917-ben a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követően az ügyek az ún. forradalmi törvényszékek elé kerültek. A „bírók” nem voltak jogvégzettek, ELÉG VOLT, HA TUDTAK ÍRNI. Számukra nem léteztek törvények, „szocialista igazságérzetükre” kellett támaszkodniuk. Az igazságszolgáltatás nem lett jobb, sőt rengeteg ártatlan ember esett áldozatul ennek következtében. Lehet hogy sehol semmi sem tökéletes, de vannak jobb és rosszabb megoldások. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni.
Válasz erre
0
0
Lilyana2
2026. augusztus 28. 14:37
Ez most nem az a pedofilbanda vezér? Hogy mer pofát kinyitni???!!!
Válasz erre
3
0
nyugalom
2026. augusztus 28. 14:36
Ó hat azert ilyen okos, intelligens, mert nincs diplomaja!
Válasz erre
2
0
lofejazagyban-2
2026. augusztus 28. 14:33
a jogász diploma semmire sem biztosíték, de a jogásznak nagyobb valószínűséggel van esze, mint a gyenge gimit éppenhogy elvégző Jámbornak. Mert ez tényleg kőbuta.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!