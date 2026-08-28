„A rendszerváltást és az utána lévő rendszert jogászok csinálták.

Az Orbán-rendszer közjogi rendszerét jogászok csinálták.

Az elmúlt 16 év összes átalakítását jogászok csinálták, jogászszemlélettel.

És még bőven lehetne sorolni azt, hogy ebben az országban mit csináltak jogászok.

Ez nem a mostaniról szól, és Ligetinek is örültem volna. És már a Polgár-ügynél is ezt kérdeztem:

Mikor nézünk szembe azzal, hogy jogásznak lenni az égadta világon semmire se garancia egy közjogi pozícióban?

Hogy a közelmúltunk történelmét jogászok baszták szét, akik azt gondolták, a jog megoldja a társadalmi, a közgazdasági és közjogi kérdéseket?

Akik azt gondolják, hogy a demokrácia és a közösség csupán jogszabályok összesége.”

Nyitókép forrása: Facebook