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Hogy a közelmúltunk történelmét jogászok baszták szét, akik azt gondolták, a jog megoldja a társadalmi, a közgazdasági és közjogi kérdéseket?
„A rendszerváltást és az utána lévő rendszert jogászok csinálták.
Az Orbán-rendszer közjogi rendszerét jogászok csinálták.
Az elmúlt 16 év összes átalakítását jogászok csinálták, jogászszemlélettel.
És még bőven lehetne sorolni azt, hogy ebben az országban mit csináltak jogászok.
Ez nem a mostaniról szól, és Ligetinek is örültem volna. És már a Polgár-ügynél is ezt kérdeztem:
Mikor nézünk szembe azzal, hogy jogásznak lenni az égadta világon semmire se garancia egy közjogi pozícióban?
Hogy a közelmúltunk történelmét jogászok baszták szét, akik azt gondolták, a jog megoldja a társadalmi, a közgazdasági és közjogi kérdéseket?
Akik azt gondolják, hogy a demokrácia és a közösség csupán jogszabályok összesége.”
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