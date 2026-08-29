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08. 29.
szombat
Orbán Balázs fbi magyarország Vélemény Magyar Péter kínos miniszterelnök

Már önmagában kínos, ha így tájékozódik Magyarország miniszterelnöke

2026. augusztus 29. 13:28

De ez csak a dolog első része.

2026. augusztus 29. 13:28
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
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„Van ennek a »nem jogász az FBI igazgatója« ügynek egy érdekes dimenziója. És nem az, amire elsőre gondolnánk.
Az amerikaiak nyilván legfeljebb kinevetik az egészet. Számukra nem különösebben jelentős ügy, nekünk kissé kínos. Az amerikai és a magyar kormány közötti magas szintű kapcsolatok már amúgy is megszűntek, így ezen a helyzeten ez sokat nem ronthat.
Sokkal többet mond el az ügy az új típusú kormányzás belső működéséről.
Egy ilyen horderejű döntést - különösen, ha azt miniszterelnöki sajtótájékoztatón kell megvédeni - komoly felkészülés előz meg. Érvelési kártyák, háttéranyagok és nemzetközi összehasonlítások készülnek. Előre végig kell gondolni, hogy politikai, jogi, gazdasági és számszaki szempontból mivel, miként és meddig védhető az intézkedés.
Most viszont az derült ki, hogy semmilyen ilyen felkészülés nem történt.
Valószínűleg Magyar Péter hónapokkal ezelőtt olvasott valamit az internet valamelyik mélyebb bugyrában - talán egy kommentben vagy a Redditen -, és az egyszerűen megragadt benne. 
Már önmagában kínos, ha így tájékozódik Magyarország miniszterelnöke. De ez csak a dolog első része. Innentől a történetnek két lehetséges magyarázata van: vagy korábban senkinek sem mondta el ezt az »érvet«, hanem a sajtótájékoztatón rögtönözte; vagy már előtte is hangoztatta, de senki sem mert ellentmondani neki – esetleg a környezetében sem tudták, hogy nem igaz. Az összes lehetőség lehangoló.
Egy ilyen súlyú jogintézményt érdemi nemzetközi összehasonlítás nélkül bevezetni pedig nem egyszerű kommunikációs hiba, hanem rémisztő hanyagság. Kormányozni felkészülés, elemzés, összehasonlítás nélkül nem lehet. A miniszterelnök pedig egy bizonyos szinten túl ilyen ügyekben nem rögtönözhet. Pont.
Maga a baki valószínűleg rövid életű lesz. De néhány pillanatra beláttunk a paraván mögé, és amit ott láttunk, az egy sima bakinál jóval súlyosabb: egy olyan kormányzási módot, amely – ha így fog hosszú távon is működni – súlyos károkat fog okozni Magyarországnak.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 13 komment

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Almassy
2026. augusztus 29. 16:19
Egy primadonna, drogos, diktátorszkij ámokfutását éljük át. Gratulálok a tiszás szavazóknak.
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uranvaros
2026. augusztus 29. 15:48
GyF de zweite, de minek megismételni a mutatványt? Lassan folyamatosan merül
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Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 29. 15:46
Önmagában az kínos, hogy ő a miniszterelnök.
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3
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google-2
2026. augusztus 29. 15:26
Az ilyenekre mondják, hogy megszűrik a szúnyogot, de lenyelik a tevét, akik Magyartól mindent elfogadnak, de Orbánnak még a létét , a létezéshez való jogát is megkérdőjelezik.
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