„Van ennek a »nem jogász az FBI igazgatója« ügynek egy érdekes dimenziója. És nem az, amire elsőre gondolnánk.

Az amerikaiak nyilván legfeljebb kinevetik az egészet. Számukra nem különösebben jelentős ügy, nekünk kissé kínos. Az amerikai és a magyar kormány közötti magas szintű kapcsolatok már amúgy is megszűntek, így ezen a helyzeten ez sokat nem ronthat.

Sokkal többet mond el az ügy az új típusú kormányzás belső működéséről.

Egy ilyen horderejű döntést - különösen, ha azt miniszterelnöki sajtótájékoztatón kell megvédeni - komoly felkészülés előz meg. Érvelési kártyák, háttéranyagok és nemzetközi összehasonlítások készülnek. Előre végig kell gondolni, hogy politikai, jogi, gazdasági és számszaki szempontból mivel, miként és meddig védhető az intézkedés.

Most viszont az derült ki, hogy semmilyen ilyen felkészülés nem történt.

Valószínűleg Magyar Péter hónapokkal ezelőtt olvasott valamit az internet valamelyik mélyebb bugyrában - talán egy kommentben vagy a Redditen -, és az egyszerűen megragadt benne.

Már önmagában kínos, ha így tájékozódik Magyarország miniszterelnöke. De ez csak a dolog első része. Innentől a történetnek két lehetséges magyarázata van: vagy korábban senkinek sem mondta el ezt az »érvet«, hanem a sajtótájékoztatón rögtönözte; vagy már előtte is hangoztatta, de senki sem mert ellentmondani neki – esetleg a környezetében sem tudták, hogy nem igaz. Az összes lehetőség lehangoló.

Egy ilyen súlyú jogintézményt érdemi nemzetközi összehasonlítás nélkül bevezetni pedig nem egyszerű kommunikációs hiba, hanem rémisztő hanyagság. Kormányozni felkészülés, elemzés, összehasonlítás nélkül nem lehet. A miniszterelnök pedig egy bizonyos szinten túl ilyen ügyekben nem rögtönözhet. Pont.

Maga a baki valószínűleg rövid életű lesz. De néhány pillanatra beláttunk a paraván mögé, és amit ott láttunk, az egy sima bakinál jóval súlyosabb: egy olyan kormányzási módot, amely – ha így fog hosszú távon is működni – súlyos károkat fog okozni Magyarországnak.”