Kiderült, mennyi magyar dolgozik Ausztriában

Ausztriában 2026 júniusában 12,77 millió vendégéjszakát regisztráltak az előző havi 9,65 millió után, ami havi alapon mintegy 32,4 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor 5,2 százalékkal elmarad a 2025 júniusában mért szinttől.

Az osztrák kormány 2026-ra a turizmusban 5500, a mező- és erdőgazdaságban pedig 3496 külföldi szezonális munkavállaló foglalkoztatására határozott meg kvótát, amelyek a szezonális csúcsidőszakokban átmenetileg akár 50, illetve 30 százalékkal is túlléphetők

Ausztriában júliusban a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,9 százalékra emelkedett, miközben az alkalmazottak becsült száma 0,2 százalékkal, 4,044 millióra nőtt.