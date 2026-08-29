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Munkavállalás munka Ausztria

Kiderült, mennyi magyar dolgozik Ausztriában

2026. augusztus 29. 17:29

Havi szinten minimális mértékben tovább emelkedett, éves szinten minimálisan mérséklődött az Ausztriában alkalmazásban álló magyarok száma.

2026. augusztus 29. 17:29
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Júliusban mindössze 771 fővel nőtt az Ausztriában hagyományos munkaszerződéssel dolgozó magyarok száma júniushoz képest, 

ennek következtében 134 211-en voltak az így foglalkoztatott magyarok.

Ez 0,57 százalékos emelkedést jelentett az egy hónappal korábban mért 133 440-hez képest – derült ki az osztrák Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási hivatala, az AMS adataiból, amiről a Privátbankár számolt be.

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Ausztriában 2026 júniusában 12,77 millió vendégéjszakát regisztráltak az előző havi 9,65 millió után, ami havi alapon mintegy 32,4 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor 5,2 százalékkal elmarad a 2025 júniusában mért szinttől.

Az osztrák kormány 2026-ra a turizmusban 5500, a mező- és erdőgazdaságban pedig 3496 külföldi szezonális munkavállaló foglalkoztatására határozott meg kvótát, amelyek a szezonális csúcsidőszakokban átmenetileg akár 50, illetve 30 százalékkal is túlléphetők

Ausztriában júliusban a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,9 százalékra emelkedett, miközben az alkalmazottak becsült száma 0,2 százalékkal, 4,044 millióra nőtt.

Az adatokból az is kiderül: továbbra is a magyar és a német munkavállalók alkotják a két legnagyobb külföldi munkavállalói csoportot Ausztriában.

Fotó: Wikipedia

Összesen 7 komment

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pisapeter
2026. augusztus 29. 19:24
Elmbeteg senkiházi polcszervizesek, rohantak minden pisapéterféle szaharra szavazni. Most 1 se dugj ahaza a pofáját. Pucolja a szahart a wcben. Arra alkalmas a többi is.
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scorpicores
2026. augusztus 29. 19:06
Megjött a Megváltó, aztán mégsincs hazatódulás???!!
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1
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hernadvolgyi-2
2026. augusztus 29. 17:55
Gondolom a forint erősödésének örülnek az ingázók, már megérte nekik "rendcert" váltani.
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2
0
Reszelő Aladár
2026. augusztus 29. 17:50
Ezt Tisza módon úgy kell kommentálni, hogy a Fidesz idején rekord mennyiségben dolgoztak a magyarok nyugaton, most pedig sosem látott mennyiségben térnek haza. Hogy a számok mit mutatnak az pedig teljesen mindegy. Az érzések tények.
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4
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