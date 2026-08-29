Kiderült, mennyi magyar dolgozik Ausztriában

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Havi szinten minimális mértékben tovább emelkedett, éves szinten minimálisan mérséklődött az Ausztriában alkalmazásban álló magyarok száma.
Júliusban mindössze 771 fővel nőtt az Ausztriában hagyományos munkaszerződéssel dolgozó magyarok száma júniushoz képest,
ennek következtében 134 211-en voltak az így foglalkoztatott magyarok.
Ez 0,57 százalékos emelkedést jelentett az egy hónappal korábban mért 133 440-hez képest – derült ki az osztrák Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási hivatala, az AMS adataiból, amiről a Privátbankár számolt be.
Ausztriában 2026 júniusában 12,77 millió vendégéjszakát regisztráltak az előző havi 9,65 millió után, ami havi alapon mintegy 32,4 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor 5,2 százalékkal elmarad a 2025 júniusában mért szinttől.
Az osztrák kormány 2026-ra a turizmusban 5500, a mező- és erdőgazdaságban pedig 3496 külföldi szezonális munkavállaló foglalkoztatására határozott meg kvótát, amelyek a szezonális csúcsidőszakokban átmenetileg akár 50, illetve 30 százalékkal is túlléphetők
Ausztriában júliusban a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,9 százalékra emelkedett, miközben az alkalmazottak becsült száma 0,2 százalékkal, 4,044 millióra nőtt.
Az adatokból az is kiderül: továbbra is a magyar és a német munkavállalók alkotják a két legnagyobb külföldi munkavállalói csoportot Ausztriában.
Fotó: Wikipedia