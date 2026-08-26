Ipari robbanás történt Mohácson, ketten meghaltak

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A helyszínre három mentőhelikopter is érkezett, a tragédiának halálos áldozata is van. A rendőrség közleményében megerősítette, hogy két személy is elhunyt a robbanásban.
A rendőrség arról tájékoztatott, hogy augusztus 25-én 14 órakor bejelentés érkezett hozzájuk egy mohácsi ipari telephely fatárolójában történt robbanásról – írja az Index.
a bama.hu információi szerint az előzetes adatok alapján vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő, por állagú faanyag robbant be, amely körülbelül 15 méteres lángcsóvát vetett
A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten közülük a kórházban életüket vesztették. Harmadik társuk életéért még küzdenek az orvosok.
A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz, a nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja le.
A munkahelyi baleset körülményeinek pontos tisztázása érdekében a rendőrök szakértők és a munkavédelmi hatóság bevonása mellett folytatják a büntetőeljárást – olvasható az Index cikkében.
(Nyitókép: Police.hu)