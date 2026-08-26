Ipari robbanás történt Mohácson, ketten meghaltak

A rendőrség arról tájékoztatott, hogy augusztus 25-én 14 órakor bejelentés érkezett hozzájuk egy mohácsi ipari telephely fatárolójában történt robbanásról – írja az Index.

a bama.hu információi szerint az előzetes adatok alapján vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő, por állagú faanyag robbant be, amely körülbelül 15 méteres lángcsóvát vetett

A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten közülük a kórházban életüket vesztették. Harmadik társuk életéért még küzdenek az orvosok.