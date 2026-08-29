Magyar Péter: Mohács üzenete, hogy egyetlen vereség sem a magyar történet vége

Magyar Péter arról beszélt, hogy az elmúlt évszázadok során dinasztiák és államok tűntek el, határok változtak meg, országok születtek és szűntek meg, miközben a magyar közösség fennmaradt.

Szerinte ez nem annak köszönhető, hogy a magyarság mindig a legerősebb vagy leggazdagabb volt, hanem annak, hogy a történelmi törések után mindig akadtak olyan emberek, akik az újrakezdés mellett döntöttek.

A miniszterelnök a magyar történelem több súlyos vereségét és traumáját is felsorolta, köztük a muhi csatát, Mohácsot, a világosi fegyverletételt, az első és második világháborút, Trianont, valamint az 1956-os forradalmat. Úgy fogalmazott: ezek a történelmi események ugyan súlyos veszteségeket jelentettek, a magyar közösség azonban valamennyi után képes volt a túlélésre és az újjászerveződésre.