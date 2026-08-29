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mohács magyarország vereség Magyar Péter

Magyar Péter: Mohács üzenete, hogy egyetlen vereség sem a magyar történet vége

2026. augusztus 29. 12:02

Magyar Péter szerint a mohácsi csata legfontosabb tanulsága nem az, hogy a magyar történelem a vereségek története, hanem az, hogy a legnagyobb veszteségek után is lehetséges a talpra állás. A tiszásminiszterelnök erről szombaton, az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett állami megemlékezésen beszélt a mohácsi Széchenyi téren.

2026. augusztus 29. 12:02
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Magyar Péter beszédében felidézte, hogy 1526. augusztus 29-én néhány óra alatt alapvetően megváltozott Magyarország történelme. A mohácsi vereségben életét vesztette II. Lajos király, és ezt követően megszűnt az ország politikai egysége, majd hosszú időszak következett, amelyben a magyar államiság fennmaradása is bizonytalanná vált.

A tiszás miniszterelnök szerint ugyanakkor Mohács legfontosabb üzenete az, hogy Magyarország és a magyar közösség megmaradt.

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Itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve, de nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek” – mondta.

Magyar Péter arról beszélt, hogy az elmúlt évszázadok során dinasztiák és államok tűntek el, határok változtak meg, országok születtek és szűntek meg, miközben a magyar közösség fennmaradt.

Szerinte ez nem annak köszönhető, hogy a magyarság mindig a legerősebb vagy leggazdagabb volt, hanem annak, hogy a történelmi törések után mindig akadtak olyan emberek, akik az újrakezdés mellett döntöttek.

A miniszterelnök a magyar történelem több súlyos vereségét és traumáját is felsorolta, köztük a muhi csatát, Mohácsot, a világosi fegyverletételt, az első és második világháborút, Trianont, valamint az 1956-os forradalmat. Úgy fogalmazott: ezek a történelmi események ugyan súlyos veszteségeket jelentettek, a magyar közösség azonban valamennyi után képes volt a túlélésre és az újjászerveződésre.

„A magyar történelem nem a veszteségeink története. A magyar történelem a talpra állások története, a megmaradásé, az újrakezdésé” – mondta.

Magyar Péter beszédében a jelenlegi társadalmi és politikai megosztottságról is beszélt. Szerinte Magyarországnak nem áll érdekében, hogy a belső ellentétek tovább mélyüljenek.

Nincs olyan luxusunk, hogy magyar embert a magyar ember ellen fordíthassunk. Nincs meg az a luxusunk, hogy a vitáinkból gyűlöletet építhessünk” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint az összetartozás nem jelenti azt, hogy minden magyar embernek ugyanúgy kell gondolkodnia, hanem azt, hogy az emberek a különbségeik mellett is képesek felismerni a közös pontokat.

Úgy vélte, ha egy magyar ember bajba kerül, nem annak politikai vagy világnézeti meggyőződését kell elsőként mérlegelni. Hozzátette: ha az országot veszély fenyegeti, a magyaroknak nem egymás kudarcát kell kívánniuk, hanem fel kell ismerniük egymásrautaltságukat.

Magyar Péter szerint egy nemzet valódi erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem szenved vereséget, hanem az, hogy képes-e felállni egy-egy történelmi összeomlás után.

Mi felálltunk újra és újra. Ötszáz, ezer és kétszáz éve is. És amíg képesek vagyunk egymásban a magyart, a honfitársat, az embert látni, addig meg is fogunk maradni”

– mondta a mohácsi megemlékezésen.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 13 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. augusztus 29. 12:42
"Magyar Péter: Mohács üzenete, hogy egyetlen vereség sem a magyar történet vége..." Akkor jól vésd az agyadba, mert a kirendelt gardedámod is a választás éjszakáján megmondta: " ez a győzelem egyszeri és megismételhetetlen győzelem volt!
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Rodolfo
2026. augusztus 29. 12:38
Bütyök beöltözött megint a jelmezkölcsönzőből. 😂 Ez az ember egy vicc.
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1
0
angie1
•••
2026. augusztus 29. 12:36 Szerkesztve
"Magyar Péter szerint a mohácsi csata legfontosabb tanulsága nem az, hogy a magyar történelem a vereségek története, hanem az, hogy a legnagyobb veszteségek után is lehetséges a talpra állás." Köszönjük pöti elvtárs, ezt mi is így gondoljuk!
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3
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bigfater73
2026. augusztus 29. 12:32
Haladunk, haladunk Mohácsi vész = m.o tiszafos vész 2026!
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3
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