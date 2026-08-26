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Tisza-kormány közbiztonság Budapest

Eldőlt: több rendőr jár majd Budapest utcáin

2026. augusztus 26. 21:17

Elegük lett a kerületi polgármestereknek.

2026. augusztus 26. 21:17
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Öt budapesti belső kerület polgármestere közös közleményben jelentette be, hogy a kormány elfogadta a fővárosi közbiztonság javítására tett kezdeményezéseiket.

A Pósfai Gábor belügyminiszterrel folytatott egyeztetés eredményeként állandó rendőri jelenlét lesz Budapest legproblémásabb pontjain, napirendre került a fővárosi rendvédelmisek bérpótléka, és az önkormányzatok valódi hatósági jogköröket kaphatnak a dohányboltok szabályozására. Emellett a kormány támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával rögzíthető közlekedési jogsértésekre, és megvizsgálja az éjjeli menedékhelyek működésével kapcsolatos javaslatokat is.

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Az összegzést Baranyi Krisztina (IX. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Tóth József (XIII. kerület) polgármester írta alá.

A közleményben, amelyet Tóth József (MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek-Momentum-XIII. Kerületi Lokálpatrióták) a Facebook-oldalán tett közzé, felidézték: Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. Akkor 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés indult, most pedig további kezdeményezéseik elfogadásáról számolt be Pósfai Gábor belügyminiszter.

A cél az, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. 

A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 „visszatérő” fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A polgármesterek azt kérik, hogy ezeket a helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb 2026. szeptember 15-ig jelöljék ki.

A 2. pontban azt írták, az általuk javasolt Budapest-pótlék ügyében a belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a kormány napirendjén van a fővárosi rendvédelmi dolgozók szolgálatteljesítésének sajátosságait figyelembe vevő bérpótlék bevezetésének kérdése. A kezdeményezők e témában azt javasolják, hogy a bérpótlék ügyét a kormány sürgősséggel tárgyalja.

A 3. témaként említették, hogy a belügyminiszter támogatja: az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására. Az ezzel kapcsolatos kormány-előterjesztés előkészítése már zajlik. A polgármesterek azt kérik, hogy a kerületek olyan hatósági jogköröket kapjanak,

amelyek lehetővé teszik az önkormányzatok számára a dohányboltok éjszakai nyitva tartásának korlátozását, súlyos jogsértések esetén működésük felfüggesztését.

A 4. pontban hozzátették: a Belügyminisztérium ugyancsak támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. A polgármesterek szeretnék, ha a közterület-felügyelet által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevétel az érintett önkormányzatokat illetné meg.

Az 5. pontban kitértek arra, a kormány megvizsgálja az éjjeli menedékhelyek működési rendjével kapcsolatos javaslatukat. A belügyminiszter jelezte, hogy ez a kormány által felállítandó szociális munkacsoport feladata lesz.

Közölték továbbá: a Belügyminisztérium javaslatot fog tenni a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) és a kerületi önkormányzati közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére.

„Az elmúlt 16 év bűnös mulasztásainak következményeit nem lehet egyik napról a másikra kezelni, de biztosak vagyunk abban, hogy a kormány és az önkormányzatok együttműködésével lépésről lépésre hatékonyan javíthatjuk a közbiztonsági helyzetet is” – áll a közös közleményben.

(forrás: MTI)

Fotó forrása: Wikipedia

Összesen 13 komment

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pandalala
2026. augusztus 27. 00:43
Pedig, Ursula szerint még lövöldözések sincsenek ..... Mo. nem teljesíti a kvótát!! ....
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0
0
streamreader
2026. augusztus 26. 23:32
Hát igen, minnél szarabbul áll az ország, annál több rendőr kell majd. Elkezdődött a rothadás folyamata ...
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3
0
billysparks
2026. augusztus 26. 22:58
Az összegzést Baranyi Krisztina (IX. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Tóth József (XIII. kerület) polgármester írta alá. Ezek kúrták szét Budapest közbiztonságát. Mindegyik szélsőséges liberális. ( Tóth nem, de komcsi és ettől függetlenül nem rossz polgármester.)
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4
0
zakar zoltán béla
2026. augusztus 26. 22:39
Péter Police Polip is gárdista lesz a Nyugati Téi Alooljáróban?
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3
0
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