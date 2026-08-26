Eldőlt: több rendőr jár majd Budapest utcáin

A közleményben, amelyet Tóth József (MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek-Momentum-XIII. Kerületi Lokálpatrióták) a Facebook-oldalán tett közzé, felidézték: Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. Akkor 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés indult, most pedig további kezdeményezéseik elfogadásáról számolt be Pósfai Gábor belügyminiszter.

A cél az, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 „visszatérő” fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A polgármesterek azt kérik, hogy ezeket a helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb 2026. szeptember 15-ig jelöljék ki.