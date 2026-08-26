Bezár Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Végleg megszűnik a legendás EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft.
Felszámolás alá került a nagy múltú EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., így végleg megszűnik a több mint egy évszázada működő bonyhádi zománcüzem – írta a Magyar Hang a Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása alapján. A gyárat 1909-ben alapították, és jelenleg mintegy 150 embernek adott munkát.
A szakszervezet szerint a vállalat anyagi helyzete kritikussá vált, a dolgozók egy része pedig már a munkabéréhez sem jutott hozzá. A következő lépés a felszámoló biztos kijelölése, aki átveszi a cég irányítását, és intézkedik többek között az elmaradt bérek, a felmondási időre járó összegek, valamint a végkielégítések kifizetéséről.
A Vasas tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a mintegy 150 munkavállaló a lehető legkedvezőbb feltételekkel távozhasson. A szakszervezet emellett a környékbeli elhelyezkedési lehetőségeket is felméri. Bonyhád polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya jelezte:
az önkormányzat segítséget nyújt a dolgozóknak, és közvetít a térség vállalatai és az álláskeresők között.
A polgármester szerint a környéken munkaerőhiány van, ezért azok, akik dolgozni szeretnének, várhatóan találnak új állást. A bonyhádi üzem bezárásával azonban megszűnik Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára.
Nyitókép: Facebook/Ema-Lion Bonyhádi Zománcáru Kft.