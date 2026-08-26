Bezár Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára

Felszámolás alá került a nagy múltú EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., így végleg megszűnik a több mint egy évszázada működő bonyhádi zománcüzem – írta a Magyar Hang a Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása alapján. A gyárat 1909-ben alapították, és jelenleg mintegy 150 embernek adott munkát.

A szakszervezet szerint a vállalat anyagi helyzete kritikussá vált, a dolgozók egy része pedig már a munkabéréhez sem jutott hozzá. A következő lépés a felszámoló biztos kijelölése, aki átveszi a cég irányítását, és intézkedik többek között az elmaradt bérek, a felmondási időre járó összegek, valamint a végkielégítések kifizetéséről.