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08. 26.
szerda
bonyhád zománc bezárás

Bezár Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára

2026. augusztus 26. 14:31

Végleg megszűnik a legendás EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft.

2026. augusztus 26. 14:31
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Felszámolás alá került a nagy múltú EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., így végleg megszűnik a több mint egy évszázada működő bonyhádi zománcüzem – írta a Magyar Hang a Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása alapján. A gyárat 1909-ben alapították, és jelenleg mintegy 150 embernek adott munkát.

A szakszervezet szerint a vállalat anyagi helyzete kritikussá vált, a dolgozók egy része pedig már a munkabéréhez sem jutott hozzá. A következő lépés a felszámoló biztos kijelölése, aki átveszi a cég irányítását, és intézkedik többek között az elmaradt bérek, a felmondási időre járó összegek, valamint a végkielégítések kifizetéséről.

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A Vasas tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a mintegy 150 munkavállaló a lehető legkedvezőbb feltételekkel távozhasson. A szakszervezet emellett a környékbeli elhelyezkedési lehetőségeket is felméri. Bonyhád polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya jelezte: 

az önkormányzat segítséget nyújt a dolgozóknak, és közvetít a térség vállalatai és az álláskeresők között.

A polgármester szerint a környéken munkaerőhiány van, ezért azok, akik dolgozni szeretnének, várhatóan találnak új állást. A bonyhádi üzem bezárásával azonban megszűnik Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára.

Nyitókép: Facebook/Ema-Lion Bonyhádi Zománcáru Kft.

 

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
rasdi1
2026. augusztus 26. 16:45
Kár érte.Nálunk még elég szép számmal vannak lábosok különböző méretekben, és feleségem esküszik rájuk.
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1
0
khomeini
2026. augusztus 26. 16:33
Emlékszem, amikor Orbán meghirdette, hogy egymillió új munkahelyet akar létrehozni, akkor az indexre kikerült egy új munkahely számláló, és azon kajánkodtak, hogy időarányosan éppen mennyivel tartanak hátrébb. Aztán amikor látszott, hogy a fidesz meg fogja csinálni, csendben levették a számlálót a címlapról. Most lassan készíthetnénk egy megszűnt munkahely-számlálót.
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5
0
teribari
2026. augusztus 26. 16:33
nagyon, nagyon sajnálom :'(
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2
0
GrumpyGerald
2026. augusztus 26. 16:32
Kössz TISZA, bazdmeg!!!
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2
0
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