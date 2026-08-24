24 órás rendőri védelmet kapnak Unger Annáék

Unger Annát megszavazták Magyar Péterék a vagyonrekvirálási hivatal elnökének
Döntött a tiszás többség.
A Tisza Párt elnöke közölte: péntektől mindkét intézményvezető (az újonnan felállított vagyonrekvirálási hivatal vezetőiről van szó) számára 24 órás rendőri védelmet rendeltek el.
Magyar Péter tiszás kormányfő bejelentette, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új elnöke, Unger Anna, valamint nyomozati elnökhelyettese, Tasnádi Katalin a „legveszélyesebb feladatra”, az állítólagos „maffia elleni küzdelemre vállalkoztak”.
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Döntött a tiszás többség.
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„Nem erre szavaztunk!” – 20 perc alatt csaknem 3 ezer hozzászólás érkezett a miniszterelnök provokatív posztjára.
A Tisza Párt elnöke közölte: péntektől mindkét intézményvezető számára 24 órás rendőri védelmet rendeltek el, ahogy arról korábban is szó esett.
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