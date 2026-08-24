24 órás rendőri védelmet kapnak Unger Annáék

Magyar Péter üzent: A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját

Magyar Péter az állampolgároktól azt kérte, hogy ne üljenek fel a sokszor személyeskedő, bántó provokációknak, hanem álljanak azok mögé, akik ezt a munkát vállalták, adjanak nekik bizalmat, és védjék meg őket a minden ténybeli alapot nélkülöző támadásoktól.