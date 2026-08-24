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08. 28.
péntek
tisza párt nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal unger anna tasnádi katalin Magyar Péter

24 órás rendőri védelmet kapnak Unger Annáék

2026. augusztus 28. 17:41

A Tisza Párt elnöke közölte: péntektől mindkét intézményvezető (az újonnan felállított vagyonrekvirálási hivatal vezetőiről van szó) számára 24 órás rendőri védelmet rendeltek el.

2026. augusztus 28. 17:41
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Magyar Péter tiszás kormányfő bejelentette, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új elnöke, Unger Anna, valamint nyomozati elnökhelyettese, Tasnádi Katalin a „legveszélyesebb feladatra”, az állítólagos „maffia elleni küzdelemre vállalkoztak”.

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A Tisza Párt elnöke közölte: péntektől mindkét intézményvezető számára 24 órás rendőri védelmet rendeltek el, ahogy arról korábban is szó esett.

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Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 82 komment

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Sorrend:
Pepe24
2026. augusztus 28. 20:45
Te Peti, neked pedig nem 24 órás védelem kell hanem 24 órás elmeorvosi felügyelet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
0
BP1141
2026. augusztus 28. 20:39
Nem fognak örökké rendőrök védeni, bolsi kurva
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1
0
citromosParizer
2026. augusztus 28. 20:35
de hát a konyhás néni lenyilatkozta, hogy a 6 éves mandátuma alatt senki se számítson jogerős ítéletre, akkor miért felhajtást? még Vitézy asszonyság is korábbra ígérte a soha el nem jövő vasúti beruházásokat...
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2
0
the-purge
2026. augusztus 28. 20:30
A románok meg tudták oldani, hogy ne nyúljon, mint a rétestészta: 1989. december 25-én • A targyalas kezdete: 13:20 • A tárgyalás vége: 14:40 • Azitelet kihirdetese: 14:45 • A ítélet végrehajtása: 14:50
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